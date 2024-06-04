Фронтмен гурту Ot Vinta ледь не загину в аварії — фото

Фронтмен гурту Ot Vinta Юрій Журавель. Фото: facebook/Zhuravelll

Фронтмен українського гурту Ot Vinta Юрій Журавель по дорозі на захід Книжковий арсенал втрапив у ДТП. Артист та його дружина залишилися живими. В їх авто суттєво пошкоджена передня частина, колеса та днище.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Музикант повідомив шанувальникам про те, що аварія сталася під час того, як він разом з дружиною Наталею Семчик прямував на щорічний захід — Книжковий арсенал. Він поділився світлиною із майже вщент понівеченим авто. На щастя, фронтмен Ot Vinta та його обраниця не постраждали.

Фронтмен гурту Ot Vinta Юрій Журавель. Фото: facebook/Zhuravelll

"Ми живі-здорові! Усе добре. Крайня подорож на Арсенал вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання — зрозуміти, не дзвонити і не писати", — написав виконавець.

Дружина артиста повідомила про те, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стала тварина, яка раптово вибігла на дорогу.

Понівечене авто фронтмену гурту Ot Vinta Юрія Журавля. Фото: facebook/Zhuravelll

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська потрапила в аварію, однак все минулося без жертв. А також своє авто пошкодила танцівниця Ілона Гвоздьова.