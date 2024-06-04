Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий український музикант потрапив у ДТП — деталі arrow

Відомий український музикант потрапив у ДТП — деталі

4 червня 2024 11:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фронтмен гурту Ot Vinta ледь не загину в аварії — фото
Фронтмен гурту Ot Vinta Юрій Журавель. Фото: facebook/Zhuravelll
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен українського гурту Ot Vinta Юрій Журавель по дорозі на захід Книжковий арсенал втрапив у ДТП. Артист та його дружина залишилися живими. В їх авто суттєво пошкоджена передня частина, колеса та днище.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Фронтмен гурту Ot Vinta пошкодив авто в аварії

Музикант повідомив шанувальникам про те, що аварія сталася під час того, як він разом з дружиною Наталею Семчик прямував на щорічний захід — Книжковий арсенал. Він поділився світлиною із майже вщент понівеченим авто. На щастя, фронтмен Ot Vinta та його обраниця не постраждали.

Юрій Журавель шокував фото понівеченого авто
Фронтмен гурту Ot Vinta Юрій Журавель. Фото: facebook/Zhuravelll

"Ми живі-здорові! Усе добре. Крайня подорож на Арсенал вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання — зрозуміти, не дзвонити і не писати", — написав виконавець.

Дружина артиста повідомила про те, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стала тварина, яка раптово вибігла на дорогу.

Юрій Журавель потрапив в ДТП
Понівечене авто фронтмену гурту Ot Vinta Юрія Журавля. Фото: facebook/Zhuravelll

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська потрапила в аварію, однак все минулося без жертв. А також своє авто пошкодила танцівниця Ілона Гвоздьова.

шоу-бізнес
Київ
ДТП
українські зірки
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня