Звезда сериала "Школа" сыграла золушку в новом фильме

Ирина Кудашева в фильме "Вкус свободы". Фото: стоп-кадр трейлера

Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашева сыграла роль кулинарки из маленького городка, которая мечтает стать настоящим шефом. Они вместе с Ирмой Витовской расскажут историю о жене сына Франко в новом фильме "Вкус свободы"

Трейлер выложили в YouTube.

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Фильм "Вкус свободы" — это история о великой мечте, взрослении и украинской кухне. Главную роль девочки Вари из провинции, мечтающей стать главным шефом в ресторане, сыграла актриса Ирина Кудашева.

Ее крестной мамой стала Ирма Витовская, которая превратилась в жену Ивана Франко — Ольгу. Именно ее волшебная книга с рецептами украинской кухни спасут юную мечтательницу.

"Вкус Свободы" — это история о любви, вдохновении, вере, а еще о пристрастии к кулинарии. Режиссером фильма стал Александр Березань.

Идея фильма возникла, когда кинокомпания "Ganza Film" разрабатывали фильм "Другой Франко" о сыне Иване Франко Петре. Оказалось, что его жена Ольга Франко была автором первой украинской кулинарной книги с рецептами здорового питания.

Ирма Витовская в фильме "Вкус свободы". Фото: стоп-кадр трейлера

Проект фильма вошел в список кинопроектов-победителей Четырнадцатого конкурсного отбора по направлению "Игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории)".

Общий бюджет фильма составил 33,9 миллионов гривен. Государство выделило 27,1 миллиона гривен.

Кинокоманда ответственно подошла к созданию фильма, поэтому сценаристы совещались с кулинарной исторической консультанткой Марианной Душар — исследовательницей галицкой кулинарной традиции.

Ирина Кудашева и Ирма Витовская в фильме "Вкус свободы". Фото: стоп-кадр трейлера

Также на съемки были приглашены потомки семьи Франко. Правнучка и праправнучки Ольги Франко сделали сайт "Практическая кухня. Забытое и новое", где рассказывают о самобытных кулинарных традициях новому поколению.

В ленте появятся популярные звезды — Джамала, Алла Костромичева, Виктория Маремуха и Алекс Якутов. На большие экраны фильм выйдет с 7 марта.

Ранее Ахтем Сеитаблаев появился в фильме о сыне Франко.

Напомним, что украинские фильмы получили рекордное кассовое собрание в 2023 году.