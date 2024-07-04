Звезда "Школьного мюзикла" родила первенца

Актриса Ванесса Хадженс. Фото: Reuters

Звезда "Школьного мюзикла" Ванесса Хадженс родила своего первого ребенка от супруга, звезды бейсбола Коула Такера. 35-летнюю актрису видели с новорожденным, когда она выходила из больницы в Санта-Монике, Калифорния.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актрису сопровождал ее супруг и медработница. Ванесса нежно держала на руках малыша. Звезда сообщила о своей беременности в марте на церемонии "Оскар" в 2024 году. Актриса еще не заявила публично о поле и имени малыша. Звезда перед родами рассказала, планирует ли она показывать будущим детям свои работы.

"Я покажу своим детям все свои работы. Вот почему я выбирала проекты в своей карьере. Я хотела убедиться, что когда у меня будут дети, им будет что смотреть в каждом возрасте", — объяснила Ванесса.

Звезда начала встречаться с нынешним супругом Коулом в 2021 году после того, как они встретились во время сеанса медитации в Zoom во время COVID. После двух лет знакомства пара обручилась в феврале 2023 года и поженилась в конце 2023 года.

Напомним, Роберт Паттинсон впервые женился и стал отцом. А раньше Джамала родил третьего сына.