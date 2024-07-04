Зірка "Шкільного мюзикла" народила первістка

Акторка Ванесса Гадженс. Фото: Reuters

Зірка "Шкільного мюзикла" Ванесса Гадженс народила свою першу дитину від чоловіка, зірки бейсболу Коула Такера. 35-річну акторку бачили з новонародженим, коли вона виходила з лікарні в Санта-Моніці, Каліфорнія.

Про це пише Daily Mail.

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Акторку супроводжував її чоловік та медробітниця. Ванесса ніжно тримала на руках малюка. Зірка повідомила про свою вагітність у березні на церемонії "Оскар" у 2024 році. Актриса ще не заявила публічно про стать та ім'я малюка. Зірка перед пологами розповіла, чи планує вона показувати майбутнім дітям свої кінороботи.

"Я покажу своїм дітям усі свої роботи. Ось чому я обирала проєкти у своїй кар’єрі. Я хотіла переконатися, що коли у мене будуть діти, їм буде що дивитися в кожному віці", — пояснила Ванесса.

Зірка почала зустрічатися із чоловіком Коулом у 2021 році після того, як вони зустрілися під час сеансу медитації Zoom під час COVID. Після двох років знайомства пара заручилася в лютому 2023 року й одружилася наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон вперше одружився і став батьком. А раніше Джамала народила третього сина.