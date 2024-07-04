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Зірка "Шкільного мюзикла" народила первістка

4 липня 2024 07:45
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Оля Мазур
Редактор
Зірка "Шкільного мюзикла" народила первістка
Акторка Ванесса Гадженс. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка "Шкільного мюзикла" Ванесса Гадженс народила свою першу дитину від чоловіка, зірки бейсболу Коула Такера. 35-річну акторку бачили з новонародженим, коли вона виходила з лікарні в Санта-Моніці, Каліфорнія.

Про це пише Daily Mail.

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Акторку супроводжував її чоловік та медробітниця. Ванесса ніжно тримала на руках малюка. Зірка повідомила про свою вагітність у березні на церемонії "Оскар" у 2024 році. Актриса ще не заявила публічно про стать та ім'я малюка. Зірка перед пологами розповіла, чи планує вона показувати майбутнім дітям свої кінороботи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я покажу своїм дітям усі свої роботи. Ось чому я обирала проєкти у своїй кар’єрі. Я хотіла переконатися, що коли у мене будуть діти, їм буде що дивитися в кожному віці", — пояснила Ванесса.

Зірка почала зустрічатися із чоловіком Коулом у 2021 році після того, як вони зустрілися під час сеансу медитації Zoom під час COVID. Після двох років знайомства пара заручилася в лютому 2023 року й одружилася наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон вперше одружився і став батьком. А раніше Джамала народила третього сина.

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