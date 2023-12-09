Звезда шоу "Аферисты в сетях" Лебедь порекомендовала посмотреть именно эти фильмы

Ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь. Фото: Instagram/elena_kristina_lebed

Многие составляют списки фильмов, которые хотят посмотреть уютными зимними вечерами под одеялом. Кто-то в канун новогодних праздников пересмотрит франшизы "Сам дома" или "Гарри Поттер". А кто-то будет искать новинки и спрашивать рекомендации у друзей и приятелей. Ведущая популярного телепроекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь рассказала, какие ТОП-5 кинолент ее поразили в последнее время.

О рекомендациях звезды сообщает "Новый канал", на котором уже много лет работает Елена-Кристина.

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"Щедрик" (Украина, Польша)

"Будьте готовы, что будет регулярно перехватывать дыхание. Это фильм о бесконечных сердечностях и силах украинской женщины! Может сказала немного пафосно, но там реально глубоко душевно. Посмотрите обязательно".

"Оппенгеймер" (Великобритания, США)

"Да, это сильное кино. Очень интересно смотреть, как создавалась ядерная бомба, как именно к этому шли ее создатели. Чувствуете, как что-то йокнуло, когда перед испытанием бомбы создатели сложили пари... Знаете, на что? А не бабахнет ли вообще весь мир. Ведь никто до конца не знал силу химических реакций составляющих бомбы. И это до сих пор главный вопрос".

"Призраки Венеции" (США, Великобритания, Италия)

"Умопомрачительный детектив! Все, как я люблю. Все подозревают друг друга, детектив Эркюль Пуаро – другого, а убийца совсем неожиданно флопнулся из-за цветочков. Заинтриговала?".

"Смерть на Ниле" (Великобритания, США)

"Фильм из той же серии об Эркюле Пуаро, что и "Призраки Венеции". Он о богатой и знаменитой актрисе, устраивающей круиз с друзьями на своей шикарной яхте. Но скоро владелицу находят с простреленной головой. Оказывается, в круиз поехали не только друзья. Или, не все друзья, кто ими притворяются. Финал вызвал у меня шок".

"Люксембург, Люксембург" (Украина)

"Это просто топчик,10 из 10. Ради этого фильма я бы даже инициировала украинский "Оскар" в виде золотого трезубца. И этот фильм собрал бы вагон наград во всех номинациях. Я уверена, шутки героев можно растягивать на цитаты", — подытожила Лебедь.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Джонни Деппа сыграла жертву вампира в ужастике "Носферата". Также мы рассказывали, что звезда фильма "Довбуш" резко высказался о русскоязычной молодежи.