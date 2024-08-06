Певец Laud выиграл суд против продюсера Игоря Тарнопольского

Певец Влад Каращук (LAUD). Фото: Instagram/laud_vk

В прошлом году финалист шестого сезона шоу "Голос країни", певец LAUD, подал иск в суд на своего уже бывшего продюсера Игоря Тарнопольского. Дело Влад Каращук (настоящее имя 26-летнего артиста) выиграл.

Об этом сообщает "ЖВЛ".

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По словам Каращука, в начале полномасштабной войны Тарнопольский уехал в Польшу. Продюсер не предлагал варианты развития LAUD. Согласно контракту, заключенному ими в мае 2017 года, Влад не мог сам выпускать композиции.

Дело в суде артист выиграл, впрочем, продюсер подал на апелляцию. Суд ее не удовлетворил. Таким образом, Каращук официально расторг контракт с Тарнопольским.

Влад не скрывает свое приятное удивление. По его словам, подобные суды продолжаются годами. И в украинском шоу-бизнесе таких кейсов, когда суд вставал на сторону артистов, а не продюсеров, немного. Именно поэтому LAUD обратился к коллегам.

"Желаю в первую очередь быть осторожными к договорам и узнать больше о человеке, которому ты доверяешь важную часть своей жизни и относиться к контрактам, как к заключению брака", — отметил певец.

До 2021-го Тарнопольский также работал с победительницей Евровидения-2016, Джамалой. Они были в творческом тандеме 11 лет. Сейчас продюсер не ведет страницы в соцсетях, поэтому о его деятельности неизвестно.

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