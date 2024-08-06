Співак Laud виграв суд проти продюсера Ігоря Тарнопольського

Співак Влад Каращук (LAUD). Фото: Instagram/laud_vk

Минулого року фіналіст шостого сезону шоу "Голос країни", співак LAUD, подав позов до суду на свого вже колишнього продюсера Ігоря Тарнопольського. Справу Влад Каращук (справжнє ім’я 26-річного артиста) виграв.

Про це повідомляє "ЖВЛ".

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За словами Каращука, на початку повномасштабної війни Тарнопольський виїхав до Польщі. Продюсер не пропонував варіанти розвитку LAUD. Згідно з контрактом, який вони уклали в травні 2017 року, Влад не міг сам випускати композиції.

Справу в суді артист виграв, втім продюсер подав на апеляцію. Суд її не задовольнив. Таким чином Каращук офіційно розірвав контракт з Тарнопольським.

Влад не приховує своє приємне здивування. Бо за його словами подібні суди тривають роками. І в українському шоу-бізнесі таких кейсів, коли суд вставав на бік артистів, а не продюсерів, небагато. Саме тому LAUD звернувся до колег.

"Бажаю в першу чергу бути обережними до договорів і дізнатися більше про людину, якій ти довіряєш важливу частину свого життя та ставитися до контрактів, як до укладення шлюбу", — зазначив співак.

До 2021-го Тарнопольський також працював з переможницею Євробачення-2016, Джамалою. Вони були у творчому тандемі 11 років. Зараз продюсер не веде сторінки в соцмережах, то ж про його діяльність невідомо.

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