Співак Laud виграв суд проти продюсера Ігоря Тарнопольського

Зірка шоу "Голос країни" виграв суд проти відомого продюсера
Минулого року фіналіст шостого сезону шоу "Голос країни", співак LAUD, подав позов до суду на свого вже колишнього продюсера Ігоря Тарнопольського. Справу Влад Каращук (справжнє ім’я 26-річного артиста) виграв.
Про це повідомляє "ЖВЛ".
LAUD виграв суд проти продюсера
За словами Каращука, на початку повномасштабної війни Тарнопольський виїхав до Польщі. Продюсер не пропонував варіанти розвитку LAUD. Згідно з контрактом, який вони уклали в травні 2017 року, Влад не міг сам випускати композиції.
Справу в суді артист виграв, втім продюсер подав на апеляцію. Суд її не задовольнив. Таким чином Каращук офіційно розірвав контракт з Тарнопольським.
Влад не приховує своє приємне здивування. Бо за його словами подібні суди тривають роками. І в українському шоу-бізнесі таких кейсів, коли суд вставав на бік артистів, а не продюсерів, небагато. Саме тому LAUD звернувся до колег.
"Бажаю в першу чергу бути обережними до договорів і дізнатися більше про людину, якій ти довіряєш важливу частину свого життя та ставитися до контрактів, як до укладення шлюбу", — зазначив співак.
До 2021-го Тарнопольський також працював з переможницею Євробачення-2016, Джамалою. Вони були у творчому тандемі 11 років. Зараз продюсер не веде сторінки в соцмережах, то ж про його діяльність невідомо.
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