Звезда шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво получил награду из рук мэра Виталия Кличко

Телеведущий, общественный деятель Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Накануне мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета вручил награды от столицы военным, волонтерам и общественным деятелям. Одну из них получил бессменный ведущий популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Телеведущий, общественный деятель получил нагрудное отличие "За содействие обороны Киева". Хименес-Браво опубликовал смонтированное видео из кадров во время церемонии награждения в стенах Киевсовета.

"Что я чувствую сейчас? Гордость. Гордость за вас. Эта награда благодаря вам, вашим донатам. Благодаря вашим репостам. Благодаря вашей поддержке и каждому сообщению, которое я получаю от вас ежеминутно", — написал 52-летняя звезда.

Эктор Хименес-Браво поблагодарил тех, кто продолжает волонтерскую миссию с ним. Также телеведущий заявил, что и дальше будет работать ради нашей победы. Отметим, что в июле прошлого года Хименес-Браво получил награду "За содействие войску" от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво гневно обратился к обесценивающим военных украинцам. Также мы рассказывали, что судьи шоу "МастерШеф" заинтриговали новостью о беременности.