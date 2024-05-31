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Звезда шоу МастерШеф получил награду из рук мэра Кличко

31 мая 2024 23:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезда шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво получил награду из рук мэра Виталия Кличко
Телеведущий, общественный деятель Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета вручил награды от столицы военным, волонтерам и общественным деятелям. Одну из них получил бессменный ведущий популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Хименес-Браво получил награду из рук Кличко

Телеведущий, общественный деятель получил нагрудное отличие "За содействие обороны Киева". Хименес-Браво опубликовал смонтированное видео из кадров во время церемонии награждения в стенах Киевсовета.

"Что я чувствую сейчас? Гордость. Гордость за вас. Эта награда благодаря вам, вашим донатам. Благодаря вашим репостам. Благодаря вашей поддержке и каждому сообщению, которое я получаю от вас ежеминутно", — написал 52-летняя звезда.

Эктор Хименес-Браво поблагодарил тех, кто продолжает волонтерскую миссию с ним. Также телеведущий заявил, что и дальше будет работать ради нашей победы. Отметим, что в июле прошлого года Хименес-Браво получил награду "За содействие войску" от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво гневно обратился к обесценивающим военных украинцам. Также мы рассказывали, что судьи шоу "МастерШеф" заинтриговали новостью о беременности.

Киев
волонтерство
награда
украинские звезды
Эктор Хименес-Браво

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