Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська з МастерШеф заінтригували новиною про вагітність

Судді телешоу МастерШеф. Фото: Instagram/olga_martynovska

Судді популярного телешоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська зняли відео, на якому натякають, що чекають дитину. Телезірки влаштували гендер-паті, втім більшість користувачів соцмереж не повірили їм.

Відповідна публікація з’явилась, зокрема, в Instagram.

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Ектор та Ольга позували на камеру в компанії двох собак Хіменеса-Браво, який є беззмінним ведучим шоу всі ці роки (з 2011-го). Мартиновська руками торкалась свого плоского животика, а Ектор тримав кульку з надписом: "Хлопчик чи дівчинка".

Втім на самому цікавому відео стає чорно-білим. "Ми вже не можемо приховувати", — лаконічно написали знаменитості. В коментарях підіграти телезіркам вирішив їхній колега, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік.

"Ну нарешті! Найщиріші вітання. Відтепер не холостяк і холостячка", — написав він.

Втім в коментарях більшість користувачів соцмереж назвали це відео піаром, пранком та припустили — зірки матимуть якийсь спільний проєкт, про який оголосять вже незабаром.

Піар супер. Як мама трьох діток кажу, що з плоским животом ну ніякого там пола дитини немає

Напевно не правда. Притяжіння немає між ними, вони на дистанції.

Ото Оля вертихвістка. Крутить голову Володимиру, а дітей зібралася родити від Ектора.

І кого народите? Мій мозок завис: проєкт, ресторан, рецепт, книга. Чи ще щось?

Відповідати ані Ектор, ані Ольга не стала. Зазначимо, що судячи з соцмереж Мартиновська зараз у Франції разом зі своєю донькою Вірою. Хіменес-Браво особисте життя особливо не афішує, через що навколо нього крутяться чимало версій.

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