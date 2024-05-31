Зірка шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду з рук мера Віталія Кличка

Телеведучий, громадський діяч Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Напередодні мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради вручив відзнаки від столиці військовим, волонтерам та громадським діячам. Одну з них отримав беззмінний ведучий популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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Телеведучий, громадський діяч отримав нагрудну відзнаку "За сприяння обороні Києва". Хіменес-Браво опублікував змонтоване відео з кадрів під час церемонії нагородження в стінах Київради.

"Що я відчуваю зараз? Гордість. Гордість за вас. Ця нагорода завдяки вам, вашим донатам. Завдяки вашим репостам. Завдяки вашій підтримці та кожному повідомленню, які я отримую від вас щохвилини", — написав 52-річна зірка.

Ектор Хіменес-Браво подякував тим, хто продовжує волонтерську місію з ним. Також телеведучий заявив, що й надалі працюватиме заради нашої перемоги. Зазначимо, що у липні минулого року Хіменес-Браво отримав нагороду "За сприяння війську" від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ектор Хіменес-Браво гнівно звернувся до українців, які знецінюють військових. Також ми розповідали, що судді шоу "МастерШеф" заінтригували новиною про вагітність.