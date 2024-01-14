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Звезда шоу "МастерШеф" станцевал в нижнем белье на свое 52-летие — видео

14 января 2024 11:13
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезда шоу "МастерШеф" станцевал в нижнем белье на свое 52-летие — видео
Телеведущий, бизнесмен Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бессменный судья популярного телешоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво отмечает день рождения. В воскресенье, 14 января, ему исполнилось 52 года. По этому поводу он опубликовал несколько видео, на одном из которых показал архивные фотографии.

Соответствующие публикации появились в его Instagram.

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День рождения Эктора Хименеса-Браво

Уроженец Колумбии, еще до начала полномасштабной войны получивший украинское гражданство, показал себя в 18, 25, 35, 45 и 50 лет. Каждая фотография сопровождалась задуванием свечей и сменой одежды и декораций. В конце ролика Эктор продемонстрировал прекрасную физическую форму и станцевал в нижнем белье.

В комментариях звездного тренера популярного телешоу первыми помимо поклонников поздравили и звездные коллеги и представители украинского шоу-бизнеса.

"Прекрасный, настоящий, талантливый и уникальный! Эктор, будь счастлив. Обнимаю крепко", — телеведущий Григорий Решетник.

"Ты всегда молод и энергичен. С днем рождения тебя", — дизайнер Андре Тан.

"Желаю казацкого духа, крепкого здоровья и карпатского долголетия", — певец Kishe.

Эктор Хименес-Браво родился и вырос в Колумбии. В 27 лет его пригласили стать шеф-поваром одной из самых роскошных отелей США. Позже переехал в Оттаву, а возглавляемые им заведения неоднократно входили в десятку лучших ресторанов Канады. С сентября 2011 года Эктор является главным судьей в шоу "МастерШеф".

Напомним, ранее мы писали, что обломок вражеского дрона повредил квартиру Эктора Хименеса-Браво. Также мы рассказывали, кто победил в 12 сезоне кулинарного телешоу "МастерШеф".

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Эктор Хименес-Браво
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