Звезда шоу "МастерШеф" станцевал в нижнем белье на свое 52-летие — видео
Бессменный судья популярного телешоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво отмечает день рождения. В воскресенье, 14 января, ему исполнилось 52 года. По этому поводу он опубликовал несколько видео, на одном из которых показал архивные фотографии.
Соответствующие публикации появились в его Instagram.
День рождения Эктора Хименеса-Браво
Уроженец Колумбии, еще до начала полномасштабной войны получивший украинское гражданство, показал себя в 18, 25, 35, 45 и 50 лет. Каждая фотография сопровождалась задуванием свечей и сменой одежды и декораций. В конце ролика Эктор продемонстрировал прекрасную физическую форму и станцевал в нижнем белье.
В комментариях звездного тренера популярного телешоу первыми помимо поклонников поздравили и звездные коллеги и представители украинского шоу-бизнеса.
"Прекрасный, настоящий, талантливый и уникальный! Эктор, будь счастлив. Обнимаю крепко", — телеведущий Григорий Решетник.
"Ты всегда молод и энергичен. С днем рождения тебя", — дизайнер Андре Тан.
"Желаю казацкого духа, крепкого здоровья и карпатского долголетия", — певец Kishe.
Эктор Хименес-Браво родился и вырос в Колумбии. В 27 лет его пригласили стать шеф-поваром одной из самых роскошных отелей США. Позже переехал в Оттаву, а возглавляемые им заведения неоднократно входили в десятку лучших ресторанов Канады. С сентября 2011 года Эктор является главным судьей в шоу "МастерШеф".
Напомним, ранее мы писали, что обломок вражеского дрона повредил квартиру Эктора Хименеса-Браво. Также мы рассказывали, кто победил в 12 сезоне кулинарного телешоу "МастерШеф".
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