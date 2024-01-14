Зірка шоу "МастерШеф" станцював у спідньому на своє 52-річчя — відео

Телеведучий, бізнесмен Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Беззмінний суддя популярного телешоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво святкує день народження. В неділю, 14 січня, йому виповнилось 52 роки. З цього приводу він опублікував декілька відео, на одному з яких показав архівні фотографії.

Відповідні публікації з’явились в його Instagram.

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День народження Ектора Хіменеса-Браво

Уродженець Колумбії, який ще до початку повномасштабної війни отримав українське громадянство, показав себе у 18, 25, 35, 45 та 50 років. Кожна фотографія супроводжувалась задуванням свічок та зміною одягу та декорацій. Наприкінці ролику Ектор продемонстрував прекрасну фізичну форму та станцював в спідньому.

В коментарях зіркового тренера популярного телешоу першими, окрім шанувальників, привітали і зіркові колеги та представники українського шоу-бізнесу.

"Прекрасний, справжній, талановитий та унікальний! Екторе, будь щасливим. Обіймаю міцно", — телеведучий Григорій Решетнік.

"Ти завжди молодий та енергійний.З днем народження тебе", — дизайнер Андре Тан.

"Бажаю козацького духу, міцного здоров'ячка та карпатського довголіття", — співак Kishe.

Ектор Хіменес-Браво народився та виріс в Колумбії. У 27 років його запросили стати шеф-кухарем одного з найрозкішніших готелів США. Пізніше переїхав до Оттави, а очолювані ним заклади неодноразово входили до десятки найкращих ресторанів Канади. З вересня 2011 року Ектор є головним суддею в шоу "МастерШеф".

Нагадаємо, раніше ми писали, що уламок ворожого дрона пошкодив квартиру Ектора Хіменеса-Браво. Також ми розповідали, хто переміг у 12-му сезоні кулінарного телешоу "МастерШеф".