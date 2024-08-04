Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда шоу "Супермама" рассекретила гонорар Верки Сердючки за выступление на гендер-пати arrow

Звезда шоу "Супермама" рассекретила гонорар Верки Сердючки за выступление на гендер-пати

4 августа 2024 11:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Стася Макеева рассекретила гонорар Верки Сердючки
Блогер Стася Макеева. Фото: instagram.com/stasya_makeeva_family_
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Блогер и участница шоу "Супермама" Стася Макеева призналась, сколько потратила на грандиозную гендер-пати. Будущие родители пригласили на праздник певицу Верку Сердючку и рассекретили ее гонорар.

О том, сколько ей стоило выступление звезды, она рассказала на шоу Okay Eva.

Читайте также:

Стася Макеева о грандиозной гендер-пати

В начале мая блогер Стася Макеева вместе с мужем организовала шикарную вечеринку в Молдове, на которой рассекретили пол будущего ребенка. Девушка пригласила на мероприятие многих известных блогеров и певицу Верку Сердючку.

Стася призналась, что о такой вечеринке очень давно мечтала и назвала сумму, которую потратила на ее организацию.

Блогер рассказала, что гендер-пати ей с у мужем обошлось в 80 тысяч долларов, из которых отдельно 30 тысяч долларов на гонорар команде Верки Сердючки.

Напомним, ранее мы писали, что Данилко разозлил украинцев фото с Пугачевой. А также певец объяснил, почему не собирается переводить свои песни на украинский язык.

Молдова дети блогеры беременность Верка Сердючка украинские звезды мероприятия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:31 В Одессе в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения пожара на Софиевской

12:17 Адская жара вернется в Украину — народный синоптик Диденко назвала дату

12:15 Динамо откажется играть матчи Лиги чемпионов в Польше — что известно

12:14 Ким Чен Ын отказался от помощи Путина в ликвидации последствий наводнения в Северной Корее

12:00 Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" — сколько планируют выручить

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:52 В Воздушных Силах впервые показали запуск Storm Shadow — эффектное видео

11:31 Одесчина вошла в лучшие пять регионов, где хотят учиться украинцы

11:30 В Белгородской области в открытое окно многоэтажки залетел дрон — в сети показали видео

11:27 Армия России десять раз за сутки обстреляла Херсонскую область — есть раненые

11:04 Кто в ТЦК имеет право рассматривать дела о нарушении военного учета

12:31 В Одессе в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения пожара на Софиевской

12:17 Адская жара вернется в Украину — народный синоптик Диденко назвала дату

12:15 Динамо откажется играть матчи Лиги чемпионов в Польше — что известно

12:14 Ким Чен Ын отказался от помощи Путина в ликвидации последствий наводнения в Северной Корее

12:00 Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" — сколько планируют выручить

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:52 В Воздушных Силах впервые показали запуск Storm Shadow — эффектное видео

11:31 Одесчина вошла в лучшие пять регионов, где хотят учиться украинцы

11:30 В Белгородской области в открытое окно многоэтажки залетел дрон — в сети показали видео

11:27 Армия России десять раз за сутки обстреляла Херсонскую область — есть раненые

11:04 Кто в ТЦК имеет право рассматривать дела о нарушении военного учета

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине