Стася Макеева рассекретила гонорар Верки Сердючки

Блогер Стася Макеева. Фото: instagram.com/stasya_makeeva_family_

Блогер и участница шоу "Супермама" Стася Макеева призналась, сколько потратила на грандиозную гендер-пати. Будущие родители пригласили на праздник певицу Верку Сердючку и рассекретили ее гонорар.

О том, сколько ей стоило выступление звезды, она рассказала на шоу Okay Eva.

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Стася Макеева о грандиозной гендер-пати

В начале мая блогер Стася Макеева вместе с мужем организовала шикарную вечеринку в Молдове, на которой рассекретили пол будущего ребенка. Девушка пригласила на мероприятие многих известных блогеров и певицу Верку Сердючку.

Стася призналась, что о такой вечеринке очень давно мечтала и назвала сумму, которую потратила на ее организацию.

Блогер рассказала, что гендер-пати ей с у мужем обошлось в 80 тысяч долларов, из которых отдельно 30 тысяч долларов на гонорар команде Верки Сердючки.

Напомним, ранее мы писали, что Данилко разозлил украинцев фото с Пугачевой. А также певец объяснил, почему не собирается переводить свои песни на украинский язык.