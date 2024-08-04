Стася Макеева рассекретила гонорар Верки Сердючки

Звезда шоу "Супермама" рассекретила гонорар Верки Сердючки за выступление на гендер-пати
Блогер и участница шоу "Супермама" Стася Макеева призналась, сколько потратила на грандиозную гендер-пати. Будущие родители пригласили на праздник певицу Верку Сердючку и рассекретили ее гонорар.
О том, сколько ей стоило выступление звезды, она рассказала на шоу Okay Eva.
Стася Макеева о грандиозной гендер-пати
В начале мая блогер Стася Макеева вместе с мужем организовала шикарную вечеринку в Молдове, на которой рассекретили пол будущего ребенка. Девушка пригласила на мероприятие многих известных блогеров и певицу Верку Сердючку.
Стася призналась, что о такой вечеринке очень давно мечтала и назвала сумму, которую потратила на ее организацию.
Блогер рассказала, что гендер-пати ей с у мужем обошлось в 80 тысяч долларов, из которых отдельно 30 тысяч долларов на гонорар команде Верки Сердючки.
Напомним, ранее мы писали, что Данилко разозлил украинцев фото с Пугачевой. А также певец объяснил, почему не собирается переводить свои песни на украинский язык.
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