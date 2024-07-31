Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Данилко зробив фото з Пугачовою — реакція соцмереж arrow

Данилко зробив фото з Пугачовою — реакція соцмереж

31 липня 2024 23:45
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Андрій Данилко опублікував фото з Аллою Пугачовою — українці відреагували
Музичні виконавці Андрій Данилко та Алла Пугачова. Фото: Instagram/v_serduchka
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Нещодавно композитор, співак Андрій Данилко, який відомий як творець Вєрки Сердючки, виступив в її образі на музичному фестивалі Laima Rendezvous. Він відбувся в латвійській Юрмалі. За лаштунками триденного заходу Данилко зустрівся, зокрема, з російською співачкою Аллою Пугачовою. 

Відповідна фотографія з’явилася в його соцмережах

Читайте також:

Зустріч Андрія Данилка та Алли Пугачової

Вєрка Сердючка виступала з бендом в перший день фестивалю. Тоді Данилко в образі із зіркою на голові зі сцени привітався з Аллою Пугачовою, яка традиційно приїжджає підтримати свою подругу Лайму Вайкуле, організаторку Laima Rendezvous. 

За лаштунками фестивалю Данилко вдалося зробити фото з Пугачовою, яка після початку повномасштабної війни з двома дітьми та чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, переїхала з РФ до Ізраїлю. 

Данилко та Пугачова
Андрій Данилко та Алла Пугачова. Фото: Instagram/v_serduchka

Втім спільне фото з так званою "хорошою росіянкою" не сподобалось багатьом українцям. Користувачі соцмереж розкритикували, наприклад, Лесю Нікітюк, яка назвала Пугачову та Данилко легендами. 

Нікітюк Данилко
Коментар Лесі Нікітюк під дописом Андрія Данилка розкритикували. Скриншот: Instagram/v_serduchka 

Чимало українців не розуміють, як в умовах війни з РФ можна відвідувати фестивалі та заходи в цілому, на яких є росіяни. 

  • Не розумію виконання російською на концертах Сердючки під час повномасштабної війни і цього фото.
  • Вибачте, але це дно, повне дно! Я думала після висловлювання за російську гірше не буде. А ні, буде! Андрію, у нас війна.
  • Та це якийсь прикол, блін. Знову всі братушки? Я щось пропустила?
  • Це фото максимально недоречне. Допоки росіяни воюють проти нас, ненормально їх тягнути в наш простір! Наголошую, що Пугачова нічого не зробила за 25 років, щоб змінити режим Путіна. Вона до 2022 спонсорувала податками війну проти України, і нічого її не бентежило.

Водночас свої лайки в першу годину після публікації фотографії, поставили чимало представників українського шоубізнесу. Серед них, зокрема, акторки Лілія Ребрик, Ірина Гатун, Наталка Денисенко, дизайнер Андре Тан, шоумен Дмитро Коляденко та інші. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Надя Дорофєєва відмовилась виступати в Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле через росіян. Також ми розповідали, що британський гурт Londonbeat висловив свою позицію про війну в Україні на фестивалі в Юрмалі.

Андрій Данилко соцмережі Алла Пугачова українські зірки російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом