Андрій Данилко опублікував фото з Аллою Пугачовою — українці відреагували

Музичні виконавці Андрій Данилко та Алла Пугачова. Фото: Instagram/v_serduchka

Нещодавно композитор, співак Андрій Данилко, який відомий як творець Вєрки Сердючки, виступив в її образі на музичному фестивалі Laima Rendezvous. Він відбувся в латвійській Юрмалі. За лаштунками триденного заходу Данилко зустрівся, зокрема, з російською співачкою Аллою Пугачовою.

Відповідна фотографія з’явилася в його соцмережах.

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Вєрка Сердючка виступала з бендом в перший день фестивалю. Тоді Данилко в образі із зіркою на голові зі сцени привітався з Аллою Пугачовою, яка традиційно приїжджає підтримати свою подругу Лайму Вайкуле, організаторку Laima Rendezvous.

За лаштунками фестивалю Данилко вдалося зробити фото з Пугачовою, яка після початку повномасштабної війни з двома дітьми та чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, переїхала з РФ до Ізраїлю.

Андрій Данилко та Алла Пугачова. Фото: Instagram/v_serduchka

Втім спільне фото з так званою "хорошою росіянкою" не сподобалось багатьом українцям. Користувачі соцмереж розкритикували, наприклад, Лесю Нікітюк, яка назвала Пугачову та Данилко легендами.

Коментар Лесі Нікітюк під дописом Андрія Данилка розкритикували. Скриншот: Instagram/v_serduchka

Чимало українців не розуміють, як в умовах війни з РФ можна відвідувати фестивалі та заходи в цілому, на яких є росіяни.

Не розумію виконання російською на концертах Сердючки під час повномасштабної війни і цього фото.

Вибачте, але це дно, повне дно! Я думала після висловлювання за російську гірше не буде. А ні, буде! Андрію, у нас війна.

Та це якийсь прикол, блін. Знову всі братушки? Я щось пропустила?

Це фото максимально недоречне. Допоки росіяни воюють проти нас, ненормально їх тягнути в наш простір! Наголошую, що Пугачова нічого не зробила за 25 років, щоб змінити режим Путіна. Вона до 2022 спонсорувала податками війну проти України, і нічого її не бентежило.

Водночас свої лайки в першу годину після публікації фотографії, поставили чимало представників українського шоубізнесу. Серед них, зокрема, акторки Лілія Ребрик, Ірина Гатун, Наталка Денисенко, дизайнер Андре Тан, шоумен Дмитро Коляденко та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Надя Дорофєєва відмовилась виступати в Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле через росіян. Також ми розповідали, що британський гурт Londonbeat висловив свою позицію про війну в Україні на фестивалі в Юрмалі.