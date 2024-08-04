Блогер Стася Макєєва розсекретила гонорар Вєрки Сердючки

Блогерка Стася Макєєва. Фото: .instagram.com/stasya_makeeva_family_/

Блогерка та учасниця шоу "Супермама" Стася Макєєва зізналася, скільки витратила на грандіозну гендер-паті. Майбутні батьки запросили на свято співачку Вєрку Сердючку та розсекретили її гонорар.

Про те, скільки їй коштував виступ зірки, вона розповіла на шоу Okay Eva.

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Стася Макєєва про грандіозну гендер-паті

На початку травня блогерка Стася Макеєва разом з чоловіком організувала шикарну вечірку у Молдові, на якій розсекретили стать майбутньої дитини. Дівчина запросила на захід багато відомих блогерів та співачку Вєрку Сердючку.

Стася зізналася, що про таку вечірку дуже давно мріяла і навала суму, яку витратила на її організацію.

Блогерка розповіла, що гендер-паті їй з чоловіком обійшлося у 80 тисяч доларів, з яких окремо 30 тисяч доларів на гонорар команді Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Данилко розлютив українців фото з Пугачовою. А також співак пояснив, чому не збирається перекладати свої пісні на українську мову.