Леся Самаева рассказала о своем отношении к бежавшему в Германию Олегу Виннику.

Украинская актриса Леся Самаева. Фото: instagram.com/lesia_samaieva/

Известная украинская актриса театра и кино Леся Самаева высказалась об украинском артисте Олеге Виннике. Звезда призналась, что так и не смогла понять его молчаливую позицию.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Леся Самаева об Олеге Виннике

Актриса снималась с певцом Олегом Винником в нескольких частях украинской ленты "Скажене весілля". Самаева откровенно призналась, что не общалась с ним на съемочной площадке и воспринимает его творчество с иронией.

"Я не поддерживала с ним контакт на съемочной площадке. Он приехал, снялся, уехал – все. Кроме того, признаюсь, что никогда не принадлежала к его стае волчиц и относилась к творчеству этого певца немного иронично. При этом ни в коем случае не хочу оскорбить всех, кто его любит, — это мое субъективное мнение", — рассказала артистка.

Актриса также высказалась по поводу того, что после начала войны Винник сбежал в Германию. Леся Самаева призналась, что не может понять его поступок, ведь даже, несмотря на большой страх за ребенка, после начала полномасштабного вторжения РФ она осталась работать в Украине.

"По его молчанию — я такого не понимаю от слова "вообще". Я тоже могла уехать, у меня есть ребенок, за которого переживаю. Но в такие страшные времена нам нужно быть вместе", — добавила она.

Певец Олег Винник уехал в Германию на третий день после начала войны. Артист долго не появлялся в публичном пространстве. В 2023 году появилось интервью с певцом, на котором он оправдывает выезд за границу "редкой болезнью", однако до сих пор певец молчит о войне в Украине и находится за ее пределами.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали об истории карьеры Олега Винника. Также Оля Полякова рассказала, как Олег Винник подставил ее.