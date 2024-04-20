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Звезда "Сумасшедшей свадьбы" вступилась за Юрия Горбунова — о каком скандале идет речь

20 апреля 2024 10:15
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Стас Кожушко
Редактор
Актриса Леся Самаева из фильма "Сумасшедшая свадьба" вступилась за Юрия Горбунова
Актриса Леся Самаева. Фото: Instagram/lesia_samaieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актриса Леся Самаева, которая известна, в частности, по ролям в фильмах "Сумасшедшая свадьба", "Хайтарма", не раз сотрудничала с шоуменом Юрием Горбуновым. В прошлом году он попал в скандал по поводу государственного финансирования одного из его сериалов.

В интервью OBOZ.UA Самаева прокомментировала неприятную ситуацию, в которой оказался Горбунов.

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Кроме работы в кадре на телевидении, Горбунов уже долгое время является продюсером фильмов и сериалов. Но летом прошлого года внимание общества привлекло решение Минкульта выделить более 33 млн гривен на производство 24-серийного сериала "СМТ Ингулец".

После огласки скандала Горбунов отказался от финансирования, а Александр Ткаченко (был тогда министром Минкульта) подал в отставку.

"Мне кажется, что ужасно, когда люди могут так яростно наброситься. И сколько коллег Юры, не разобравшись, поддержали это. Почему-то никто даже не звонил напрямую и не спрашивал: а это действительно так? Сценарий о Поворознюке? Не проверив фактов, не разобравшись, люди стаей бросились уничтожать своего", — заявила Леся Самаева.

Комментировать финансовую часть этого скандала актриса не стала. Впрочем, напомнила, что когда в индустрии многие говорили по-русски, Горбунов общался на украинском и популяризировал государственный язык.

"Говорят, любая новость живет три дня и о ней забывают. Но тот хейт, который лился на Горбунова, продолжался и продолжался. Каждый день думала: ну когда уж это закончится? Нет, не переставали раздувать! Кроме ужаса и стыда, я тогда не ощущала ничего. И еще незащищенность", подытожила Самаева.

Напомним, ранее мы писали, что американский режиссер Квентин Тарантино решил не снимать свой последний фильм "Кинокритик". Также мы рассказывали, что канадский актер Киану Ривз травмировался на съемках нового фильма.

скандал
Юрий Горбунов
актеры
украинские звезды

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