Актриса Леся Самаева из фильма "Сумасшедшая свадьба" вступилась за Юрия Горбунова

Актриса Леся Самаева. Фото: Instagram/lesia_samaieva

Актриса Леся Самаева, которая известна, в частности, по ролям в фильмах "Сумасшедшая свадьба", "Хайтарма", не раз сотрудничала с шоуменом Юрием Горбуновым. В прошлом году он попал в скандал по поводу государственного финансирования одного из его сериалов.

В интервью OBOZ.UA Самаева прокомментировала неприятную ситуацию, в которой оказался Горбунов.

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Кроме работы в кадре на телевидении, Горбунов уже долгое время является продюсером фильмов и сериалов. Но летом прошлого года внимание общества привлекло решение Минкульта выделить более 33 млн гривен на производство 24-серийного сериала "СМТ Ингулец".

После огласки скандала Горбунов отказался от финансирования, а Александр Ткаченко (был тогда министром Минкульта) подал в отставку.

"Мне кажется, что ужасно, когда люди могут так яростно наброситься. И сколько коллег Юры, не разобравшись, поддержали это. Почему-то никто даже не звонил напрямую и не спрашивал: а это действительно так? Сценарий о Поворознюке? Не проверив фактов, не разобравшись, люди стаей бросились уничтожать своего", — заявила Леся Самаева.

Комментировать финансовую часть этого скандала актриса не стала. Впрочем, напомнила, что когда в индустрии многие говорили по-русски, Горбунов общался на украинском и популяризировал государственный язык.

"Говорят, любая новость живет три дня и о ней забывают. Но тот хейт, который лился на Горбунова, продолжался и продолжался. Каждый день думала: ну когда уж это закончится? Нет, не переставали раздувать! Кроме ужаса и стыда, я тогда не ощущала ничего. И еще незащищенность", — подытожила Самаева.

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