Акторка Леся Самаєва з фільму "Скажене весілля" заступилась за Юрія Горбунова

Акторка Леся Самаєва. Фото: Instagram/lesia_samaieva

Акторка Леся Самаєва, яка відома, зокрема, за ролями в фільмах "Скажене весілля", "Хайтарма", не раз співпрацювала з шоуменом Юрієм Горбуновим. Минулого року він потрапив у скандал щодо державного фінансування одного з його серіалів.

В інтерв’ю OBOZ.UA Самаєва прокоментувала неприємну ситуацію, в якій опинився Горбунов.

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Окрім роботи в кадрі на телебаченні, Горбунов вже тривалий час є продюсером фільмів та серіалів. Але влітку минулого року увагу суспільства привернула увага рішення Мінкульту виділити понад 33 млн гривень на виробництво 24-х серійного серіалу "СМТ Інгулець".

Після розголосу скандалу Горбунов відмовився від фінансування, а Олександр Ткаченко (був тоді міністром Мінкульту) подав у відставку.

"Мені здається, що жахливо, коли люди можуть так люто накинутися. І скільки колег Юри, не розібравшись, підтримали це. Чомусь ніхто навіть не телефонував напряму і не запитував: а це дійсно так? Сценарій про Поворознюка? Не перевіривши фактів, не розібравшись, люди зграєю кинулися нищити свого", — заявила Леся Самаєва.

Коментувати фінансову частину цього скандалу акторка не стала. Втім нагадала, що коли в індустрії багато хто розмовляв російською, Горбунов спілкувався українською та популяризував державну мову.

"Кажуть, будь-яка новина живе три дні і про неї забувають. Але той хейт, який лився на Горбунова, продовжувався і продовжувався. Кожен день думала: ну, коли вже це закінчиться? Ні, не переставали роздмухувати! Крім жаху і сорому, я тоді не відчувала нічого. І ще незахищеність", — підсумувала Самаєва.

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