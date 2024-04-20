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Зірка "Скаженого весілля" заступилась за Юрія Горбунова — про який скандал йдеться

20 квітня 2024 10:15
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Стас Кожушко
Редактор
Акторка Леся Самаєва з фільму "Скажене весілля" заступилась за Юрія Горбунова
Акторка Леся Самаєва. Фото: Instagram/lesia_samaieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Акторка Леся Самаєва, яка відома, зокрема, за ролями в фільмах "Скажене весілля", "Хайтарма", не раз співпрацювала з шоуменом Юрієм Горбуновим. Минулого року він потрапив у скандал щодо державного фінансування одного з його серіалів. 

В інтерв’ю OBOZ.UA Самаєва прокоментувала неприємну ситуацію, в якій опинився Горбунов. 

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Окрім роботи в кадрі на телебаченні, Горбунов вже тривалий час є продюсером фільмів та серіалів. Але влітку минулого року увагу суспільства привернула увага рішення Мінкульту виділити понад 33 млн гривень на виробництво 24-х серійного серіалу "СМТ Інгулець".

Після розголосу скандалу Горбунов відмовився від фінансування, а Олександр Ткаченко (був тоді міністром Мінкульту) подав у відставку. 

"Мені здається, що жахливо, коли люди можуть так люто накинутися. І скільки колег Юри, не розібравшись, підтримали це. Чомусь ніхто навіть не телефонував напряму і не запитував: а це дійсно так? Сценарій про Поворознюка? Не перевіривши фактів, не розібравшись, люди зграєю кинулися нищити свого", — заявила Леся Самаєва. 

Коментувати фінансову частину цього скандалу акторка не стала. Втім нагадала, що коли в індустрії багато хто розмовляв російською, Горбунов спілкувався українською та популяризував державну мову. 

"Кажуть, будь-яка новина живе три дні і про неї забувають. Але той хейт, який лився на Горбунова, продовжувався і продовжувався. Кожен день думала: ну, коли вже це закінчиться? Ні, не переставали роздмухувати! Крім жаху і сорому, я тоді не відчувала нічого. І ще незахищеність", — підсумувала Самаєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський режисер Квентін Тарантіно вирішив не знімати свій останній фільм "Кінокритик". Також ми розповідали, що канадський актор Кіану Рівз травмувався на зйомках нового фільму.

скандал
Юрій Горбунов
актори
українські зірки

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