Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Солтберна" появилась в соблазнительном костюме на премьере arrow

Звезда "Солтберна" появилась в соблазнительном костюме на премьере

12 января 2024 15:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда "Солтберна" появилась в соблазнительном костюме на премьере
Барри Кеоган. Фото: instagram.com/keoghan92/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Барри Кеоган, ставший популярным после роли Оливера в "Солтберне", появился на премьере сериала "Властители воздуха". Он надел достаточно откровенный костюм.

Звезда показала фото в instagram.

Читайте также:

Барри Кеоган на премьере "Властителей воздуха" соблазнял публику

31-летний ирландский актер Барри Кеоган пришел на премьеру сериала "Властители воздуха" в Лос-Анджелесе. Он сыграл главную роль в картине о военных пилотах — лейтенанта Кертисе Биддике.

В основу сериала легла одноименная книга Дональда Миллера. Он рассказывает историю 100-й взрывной группы ("Кровавая сотня"), которая совершает опасные бомбардировки нацистской Германии.

Эта лента о сильных пилотах, которые проходят наихудшее испытание измены одной великой цели — уничтожение Третьего рейха Гитлера. Кроме Кеогана, в картине снялись Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл и Нейт Манн.

Однако, несмотря на военную тематику сериала, Барри Кеоган появился на премьере в образе, больше напоминающем атмосферу "Солтберна". Невероятный белый костюм идеально подчеркнул мускулистую фигуру актера. Белый цвет удачно оттенил его загорелую кожу.

Актер выбрал для себя двухбортный укороченный топ и брюки с V-образным вырезом от Dolce&Gabbana. Шею Барри украсил золотой цепочкой, а руку интересными часами. Черные туфли актер выбрал от Christian Louboutin.

Барри Кеоган на премьере фильма "Властители воздуха". Фото: instagram.com/keoghan92/
Барри Кеоган на премьере фильма "Властители воздуха". Фото: instagram.com/keoghan92/
Барри Кеоган на премьере фильма "Властители воздуха". Фото: instagram.com/keoghan92/
Барри Кеоган на премьере фильма "Властители воздуха". Фото: instagram.com/keoghan92/
Барри Кеоган с коллегой на премьере "Властители воздуха". Фото: instagram.com/keoghan92/
Барри Кеоган с коллегами на премьере "Властители воздуха". Фото: instagram.com/keoghan92/

Раньше мы рассказывали, почему все говорят о "Солтберне".

Напомним, что вышел трейлер новых "Мистер и миссис Смит".

сериал
Вторая мировая война
Голливуд
актеры
Лос-Анджелес Лейкерс
Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме