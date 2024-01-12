Звезда "Солтберна" появилась в соблазнительном костюме на премьере
Актер Барри Кеоган, ставший популярным после роли Оливера в "Солтберне", появился на премьере сериала "Властители воздуха". Он надел достаточно откровенный костюм.
Звезда показала фото в instagram.
Барри Кеоган на премьере "Властителей воздуха" соблазнял публику
31-летний ирландский актер Барри Кеоган пришел на премьеру сериала "Властители воздуха" в Лос-Анджелесе. Он сыграл главную роль в картине о военных пилотах — лейтенанта Кертисе Биддике.
В основу сериала легла одноименная книга Дональда Миллера. Он рассказывает историю 100-й взрывной группы ("Кровавая сотня"), которая совершает опасные бомбардировки нацистской Германии.
Эта лента о сильных пилотах, которые проходят наихудшее испытание измены одной великой цели — уничтожение Третьего рейха Гитлера. Кроме Кеогана, в картине снялись Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл и Нейт Манн.
Однако, несмотря на военную тематику сериала, Барри Кеоган появился на премьере в образе, больше напоминающем атмосферу "Солтберна". Невероятный белый костюм идеально подчеркнул мускулистую фигуру актера. Белый цвет удачно оттенил его загорелую кожу.
Актер выбрал для себя двухбортный укороченный топ и брюки с V-образным вырезом от Dolce&Gabbana. Шею Барри украсил золотой цепочкой, а руку интересными часами. Черные туфли актер выбрал от Christian Louboutin.
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