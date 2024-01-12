Зірка "Солтберну" з'явився у спокусливому костюмі на прем'єрі

Баррі Кеоган. Фото: instagram.com/keoghan92/

Актор Баррі Кеоган, який став популярний після ролі Олівера в "Солтберні", з'явився на прем'єрі серіалу "Володарі повітря". Він вдягнув досить відвертий костюм.

Зірка показав фото в instagram.

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31-річний ірландський актор Баррі Кеоган прийшов на прем'єру серіалу "Володарі повітря" в Лос-Анджелесі. Він зіграв головну роль в картині про військових пілотів — лейтенанта Кертіс Біддік.

В основу серіалу лягла однойменна книга Дональда Міллера. Він розповідає історію 100-ї вибухової групи ("Кривава сотня"), яка здійснює небезпечні бомбардування нацистської Німеччини.

Ця стрічка про сильних пілотів, які проходять найгірше випробування зради однією великої мети — знищення Третього рейху Гітлера. Окрім Кеогана, в картині знялись Остін Батлер, Каллумом Тернер, Ентоні Бойл і Нейт Манн.

Проте, незважаючи на військову тематику серіалу, Баррі Кеоган з'явився на прем'єрі в образі, який більше нагадує атмосферу "Солтберну". Неймовірний білий костюм ідеально підкреклив мускулисту фігуру актора. Білий колір вдало відтінив його засмаглу шкіру.

Актор обрав для себе двобортний укорочений топ і штани з V-подібним вирізом від Dolce & Gabbana. Шию Баррі прикрасив золотим ланцюжком, а руку — цікавим годинником. Чорні туфлі актор обрав він Christian Louboutin.

Баррі Кеоган на прем'єрі "Володарі повітря". Фото: instagram.com/keoghan92/

Баррі Кеоган на прем'єрі "Володарі повітря". Фото: instagram.com/keoghan92/

Баррі Кеоган з колегами на прем'єрі "Володарі повітря". Фото: instagram.com/keoghan92/

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