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Звезда "Спіймати Кайдаша" и "Перші ластівки" розсекретила, где служит зять

18 июля 2024 12:54
Антонина Завадская - Редактор
Зять актрисы Нины Набокой служит на фронте.
Украинская актриса Нина Набока. Фото: facebook/nina.naboka
Антонина Завадская - Редактор

Актриса Нина Набока впервые призналась, что ее зять служит на фронте. Он находится на самых горячих позициях.

Об этом рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Зять Нины Набокой служит на фронте

Муж дочери актрисы уже год служит в рядах ВСУ. По словам Нины Набокой, находится в самых горячих позициях.

За это время военнослужащий уже получил две контузии, поэтому по приезду домой его теща и жена сразу отправили его на лечение. Он страдает от сильной головной боли и часто кричит во сне. Однако сам мужчина объясняет все лишь тем, что просто хочет спокойно отдохнуть на даче.

"Они живут отдельно, зять мой — на войне, на нулевке. Уже год с лихвой. Вот пришел в отпуск, хотим его подлечить, потому что пережил две контузии. Немножко кричит ночью, головные боли. У меня дача на Киевском море. И он приехал, говорит: "Ничего не хочу, только на дачу". Мы поехали сразу — в речку купаться, шашлыки жарить", — рассказала актриса.

Нина Набока в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман"
Нина Набока в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман". Фото: скриншот.

Также актриса поделилась радостным известием, что ее дочь Одарка родила девочку. Ее назвали Мария, но нежно зовут Марусей.

"Она что-то начинала противиться: "Ну, бабушка". Я говорю: "Что? У нас Маруся Чурай, Маруся Богуславка. Маруся, раз! Два! Три, калина! Понимаешь?" — объяснила актриса.

Напомним, Сергей Жадан получил первую заработную плату военного и отказался от денег. Также известный французский писатель показал на фронте и снял фильм о "Хартии".

война ВСУ семья армия украинские звезды актриса фронт

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