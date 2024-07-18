Зять акторки Ніни Набокої служить на фронті — деталі

Українська акторка Ніна Набока. Фото: facebook/nina.naboka

Акторка Ніна Набока вперше зізналась, що її зять служить на фронті. Він перебуває на найгарячіших позицій.

Про це розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Зять Ніни Набокої служить на фронті

Чоловік доньки акторки вже рік служить у лавах ЗСУ. За словами Ніни Набокої, перебуває в найгарячіших позиціях.

За цей час військовослужбовець вже отримав дві контузії, тому по приїзду додому його теща та дружина одразу ж відправили його на лікування. Він страждає від сильного головного болю та часто кричить уві сні. Однак, сам чоловік пояснює все лише тим, що просто хоче спокійно відпочити на дачі.

"Вони мешкають окремо, зять мій — на війні, на нульовці. Вже рік з лишком. Ось прийшов у відпустку, хочемо його підлікувати, бо пережив дві контузії. Трошки кричить вночі, головні болі. У мене дача на Київському морі. І він приїхав, каже: "Нічого не хочу, тільки на дачу". Ми поїхали одразу — в річку купатися, шашлики смажити", — розповіла акторка.

Ніна Набока в фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: скриншот.

Також акторка поділилась радісною звісткою, що її донька Одарка народила дівчинку. Її назвали Марія, втім ніжно звуть Марусею.

"Вона щось починала опиратися: "Ну, бабусю". Я кажу: "Що? У нас Маруся Чурай, Маруся Богуславка. Маруся, раз! Два! Три, калина! Розумієш?" — пояснила акторка.

Нагадаємо, Сергій Жадан отримав першу зарплатню військового і відмовився від грошей. Також відомий французький письменник показав на фронті та зняв фільм про "Хартію".