Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Спіймати Кайдаша" та "Перші ластівки" розсекретила, де служить зять arrow

Зірка "Спіймати Кайдаша" та "Перші ластівки" розсекретила, де служить зять

18 липня 2024 12:54
Антоніна Завадська - Редактор
Зять акторки Ніни Набокої служить на фронті — деталі
Українська акторка Ніна Набока. Фото: facebook/nina.naboka
Антоніна Завадська - Редактор

Акторка Ніна Набока вперше зізналась, що її зять служить на фронті. Він перебуває на найгарячіших позицій.

Про це розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Читайте також:

Зять Ніни Набокої служить на фронті

Чоловік доньки акторки вже рік служить у лавах ЗСУ. За словами Ніни Набокої, перебуває в найгарячіших позиціях.

За цей час військовослужбовець вже отримав дві контузії, тому по приїзду додому його теща та дружина одразу ж відправили його на лікування. Він страждає від сильного головного болю та часто кричить уві сні. Однак, сам чоловік пояснює все лише тим, що просто хоче спокійно відпочити на дачі.

"Вони мешкають окремо, зять мій — на війні, на нульовці. Вже рік з лишком. Ось прийшов у відпустку, хочемо його підлікувати, бо пережив дві контузії. Трошки кричить вночі, головні болі. У мене дача на Київському морі. І він приїхав, каже: "Нічого не хочу, тільки на дачу". Ми поїхали одразу — в річку купатися, шашлики смажити", — розповіла акторка.

Ніна Набока в фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Ніна Набока в фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: скриншот.

Також акторка поділилась радісною звісткою, що її донька Одарка народила дівчинку. Її назвали Марія, втім ніжно звуть Марусею.

"Вона щось починала опиратися: "Ну, бабусю". Я кажу: "Що? У нас Маруся Чурай, Маруся Богуславка. Маруся, раз! Два! Три, калина! Розумієш?" — пояснила акторка.

Нагадаємо, Сергій Жадан отримав першу зарплатню військового і відмовився від грошей. Також відомий французький письменник показав на фронті та зняв фільм про "Хартію".

війна ЗСУ родина армія українські зірки акторка фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку