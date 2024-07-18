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Жадан отримав першу зарплату в "Хартії" — куди письменник спрямував кошти

18 липня 2024 09:25
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Жадан про свою першу зарплату — куди віддав кошти, зароблені під час служби у війську
Український письменник Сергій Жадан з побратимами бригади Нацгвардії "Хартія". Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український письменник Сергій Жадан отримав першу заробітну плату в бригаді "Хартія". Він віддав ці кошти на підтримку родинам військових, які отримали поранення.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Відомий письменник повідомив шанувальникам про те, що отримав першу зарплату за службу у бригаді Нацгвардії "Хартія". Він зізнався, що йому незвично отримувати кошти від держави та додав, що спрямував їх на фінансову підтримку родинам поранених захисників.

Письменник закликав свою аудиторію не бути байдужою та допомагати українським бійцям.

Жадан отримав першу зарплату в "Хартії" — куди письменник спрямував кошти - фото 1
Український письменник Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

"Отримав зарплатню. Віддав на патронатну службу бригади. Забуте за 20 років відчуття — отримувати кошти від держави. Зрештою, від початку планував залишати зарплатню в бригаді. Тож хай піде на потреби родинам поранених. Підтримуйте українське військо — воно творить історію", — написав Жадан.

Нагадаємо, письменник зізнався, що проходить підготовку у бригаді "Хартія" наприкінці травня. Захисники бригади брали активну участь у звільненні Харківщини у вересні 2022 року. 

Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. Також Христина Соловій зізналась, чи спілкується з Жаданом після розриву.

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