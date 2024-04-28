Юрий Великий рассказал о встрече с Зеленским.

Юморист Юрий Великий. Фото: скриншот YouTube

Актер "Студии Квартал 95" Юрий Великий, который ранее пародировал президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о реакции главы государства на его выступления. Артист уверяет, что гарант Конституции не обижается на его шутки.

Об этом он рассказал в интервью ведущему Анатолию Анатоличу.

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Актер рассказал, что Зеленский, уже будучи президентом, несколько раз присутствовал во время его выступлений в "95-м квартале". Великий вспомнил сценарий одной из столь успешных сцен.

"Зеленский сидел в зале за два ряда в зрительном зале. Я сидел с Еленой Кравец, а он сидел с женой. Я играл президента, а он был вроде бы моим двойником и это был очень крутой номер", — поделился Великий.

Ведущий Анатолий Анатолич поинтересовался у актера, комментировал ли Владимир Александрович его выступления. Великий признался, что Зеленский как-то зашел в его гримерку и оценил его выступление как автор.

"После концерта он зашел в гримерку. На выступлении была шутка, когда президент говорил: "Валерчик, возьми жвачку, она в кармане у Ермака". Зеленский мне тогда сказал: "Я ожидал, что вы еще что-нибудь будете шутить об Ермаке. Он оценил", — рассказал юморист.

Великий признался, что пародировать президента ему было непросто и он сомневался в целесообразности таких шуток. После нескольких живых выступлений он прекратил пародировать Зеленского.

Напомним, актриса "Квартала 95" извинилась после скандальной шутки. А также "Квартал 95" возмутил сеть шутками об уклонистах.