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Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий рассказал, как Зеленский воспринимал его пародии

28 апреля 2024 19:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юрий Великий рассказал о встрече с Зеленским.
Юморист Юрий Великий. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актер "Студии Квартал 95" Юрий Великий, который ранее пародировал президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о реакции главы государства на его выступления. Артист уверяет, что гарант Конституции не обижается на его шутки.

Об этом он рассказал в интервью ведущему Анатолию Анатоличу.

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Актер рассказал, что Зеленский, уже будучи президентом, несколько раз присутствовал во время его выступлений в "95-м квартале". Великий вспомнил сценарий одной из столь успешных сцен.

"Зеленский сидел в зале за два ряда в зрительном зале. Я сидел с Еленой Кравец, а он сидел с женой. Я играл президента, а он был вроде бы моим двойником и это был очень крутой номер", — поделился Великий.

Ведущий Анатолий Анатолич поинтересовался у актера, комментировал ли Владимир Александрович его выступления. Великий признался, что Зеленский как-то зашел в его гримерку и оценил его выступление как автор.

"После концерта он зашел в гримерку. На выступлении была шутка, когда президент говорил: "Валерчик, возьми жвачку, она в кармане у Ермака". Зеленский мне тогда сказал: "Я ожидал, что вы еще что-нибудь будете шутить об Ермаке. Он оценил", — рассказал юморист.

Великий признался, что пародировать президента ему было непросто и он сомневался в целесообразности таких шуток. После нескольких живых выступлений он прекратил пародировать Зеленского.

Напомним, актриса "Квартала 95" извинилась после скандальной шутки. А также "Квартал 95" возмутил сеть шутками об уклонистах.

Квартал 95
Юрий Великий
Анатолий Анатолич
украинские звезды
юмор
интервью
шутки

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