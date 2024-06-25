Ирина Сопонару озвучила причины скандалов вокруг студии "Квартал 95"

Фрагмент одного из номеров студии "Квартал 95". Скриншот: YouTube/studiya95kvartal

В начале прошлого месяца студия "Квартал 95" оказалась в эпицентре очередного скандала. Темой для шуток одного из номеров "Единого квартала" стал бывший руководитель Ровенского ТЦК, у которого были служебные романы. Одну из ролей сыграла актриса Ирина Сопонару.

В интервью блогеру Алине Доротюк звезда студии "Квартал 95" объяснила, почему не извинилась перед украинцами.

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Актриса прокомментировала два громких кейса этого года: номер о руководителе ТЦК, где она играла, а также выступление Ирины Гатун и Юрия Великого о переселенке из Скадовска. Сопонару уверена — хейт вокруг студии "Квартал 95" не случаен.

"Предыдущие годы "Квартал" никто не трогал. Я понимаю, откуда растут ноги. Это политический заказ. Потому что у нас на носу выборы президента, и кто-то рвется к власти так, что готов этот "Квартал" дискредитировать со всех сторон. Я не понимаю, как можно не видеть связи между этим", — заявила Сопонару.

Также актриса призналась, почему не стала приносить извинения, когда общество выражало возмущение, в частности, в соцсетях.

"Я не верю, что у этого кейса естественные истоки. Потому что я уверена на 100 процентов, что это из-за политических моментов, а не лично к нам претензии по этому номеру. Я не верю, что это идейный хейт", — пояснила Сопонару.

Актриса также отметила, что коллектив студии "Квартал 95" никого не хотел обидеть, потому что это не цель артистов. По словам Ирины, им хочется, чтобы людям в это сложное время "было немного веселее".

Напомним, ранее мы писали, что актер и комик шоу "Лиги смеха" Иван Люленов объяснил, почему студия "Квартал 95" потеряла свою популярность во время войны. Также мы рассказывали, что военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с бывшей актрисой "Квартала 95" Еленой Кравец.