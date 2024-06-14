Українська захисниця обурена рекламою бренду Brabrabra із Оленою Кравець — деталі

Бойовий медик Юлія Мала із позивним "Піранька". Фото: instagram.com/mala_yuliia_/

Колишня акторка студії "Квартал 95" та телеведуча Олена Кравець втрапила у скандал, пов'язаний з військовими. Зірка прорекламувала жіночу білизну українського бренду Brabrabra від імені бойової медикині із позивними "Піранька". Власниця позивного — Юлія Мала заявила про те, що не давала жодних дозволів на використання свого імені.

Про це військова повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Мережу сколихнув новий скандал. Столичне метро заполонили рекламні плакати білизни із обличчям колишньої акторки студії "Квартал 95" Оленою Кравець. Багатьох обурив напис на постерах. Акторка говорить від імені військової із позивним "Піранька" про те, що жінки страждають у війську через незручну білизни і їх груди буквально "випадають" під час виконання задач.

"Були моменти, коли білизна не тримала, й при виконанні своїх обов'язків просто випадали груди", — йдеться на банері.

Реклама Brabrabra. Фото: скриншот з соцмережі X

Виявилося, що військова не спілкувалася із представниками бренду та не давала права на використання її імені на рекламних банерах.

"Чекаю ваших пояснень. Чому ви піаритеся на мені? І коли я давала вам право говорити від свого імені?", — звернулась вона до команди Brabrabra та Олени Кравець.

Публікація захисниці із позивним "Піранька". Фото: instagram.com/mala_yuliia_/

Публікація захисниці із позивним "Піранька". Фото: instagram.com/mala_yuliia_/

Власники бренду стверджують, що комунікують із захисницями через фонди-партнери. Представники компанії вибачилися за непорозуміння та пообіцяли більше не використовувати імена та цитати без особистого дозволу військових.

Публікація бренду Brabrabra. Фото: instagram.com/brabrabra.ua/

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. Також ми розповідали, що єдиний син Олени Кравець кардинально змінив колір волосся.