Актриса Ирина Сопонару о заработках — сколько тратит звезда

Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: скриншот с интервью

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару рассказала о своих расходах во время войны. Звезда добавила, что у нее нестабильный доход, ведь зависит от количества рабочих проектов.

Об этом она рассказала в интервью блогеру Алине Доротюк.

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Сопонару призналась, что тратит на базовые нужды в месяц ориентировочно 50 тысяч гривен. Однако доходы звезды не стабильны, ведь зависят от количества рабочих проектов. Ранее она признавалась, что ей помогает финансово ее муж, предприниматель из Великобритании Рис.

"Кто-то может скажет, что это большие деньги, однако все очень выросло в цене. Ты не можешь не залить бензин в машину. Я не хочу жаловаться. Можно прожить и на меньшую сумму, однако мы сейчас говорим именно о качестве жизни", — поделилась она.

Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Актриса добавила, что в Киеве очень высокие цены на ветеринарные услуги. В частности, Сопонару пришлось заплатить 10 тысяч гривен за лечение зубов ее котику, хотя она сама тратит на врачей гораздо меньше.

Напомним, ранее мы писали, что актер и комик шоу "Лиги смеха" Иван Люленов объяснил, почему студия "Квартал 95" потеряла свою популярность во время войны. А также обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк признался, на какие средства живет в разгар войны.