Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда студии "Квартал 95" призналась, сколько тратит на жизнь в разгар войны arrow

Звезда студии "Квартал 95" призналась, сколько тратит на жизнь в разгар войны

25 июня 2024 10:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Ирина Сопонару о заработках — сколько тратит звезда
Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару рассказала о своих расходах во время войны. Звезда добавила, что у нее нестабильный доход, ведь зависит от количества рабочих проектов.

Об этом она рассказала в интервью блогеру Алине Доротюк.

Читайте также:

Актриса Ирина Сопонару о расходах

Сопонару призналась, что тратит на базовые нужды в месяц ориентировочно 50 тысяч гривен. Однако доходы звезды не стабильны, ведь зависят от количества рабочих проектов. Ранее она признавалась, что ей помогает финансово ее муж, предприниматель из Великобритании Рис.

"Кто-то может скажет, что это большие деньги, однако все очень выросло в цене. Ты не можешь не залить бензин в машину. Я не хочу жаловаться. Можно прожить и на меньшую сумму, однако мы сейчас говорим именно о качестве жизни", — поделилась она.

Звезда студии "Квартал 95" призналась, сколько тратит на жизнь в разгар войны - фото 1
Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Актриса добавила, что в Киеве очень высокие цены на ветеринарные услуги. В частности, Сопонару пришлось заплатить 10 тысяч гривен за лечение зубов ее котику, хотя она сама тратит на врачей гораздо меньше.

Напомним, ранее мы писали, что актер и комик шоу "Лиги смеха" Иван Люленов объяснил, почему студия "Квартал 95" потеряла свою популярность во время войны. А также обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк признался, на какие средства живет в разгар войны.

работа
Квартал 95
шоу-бизнес
украинские звезды
доходы
бюджет
расходы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление