Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда телемарафона, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери arrow

Звезда телемарафона, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери

26 мая 2024 21:29
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезда телемарафона Наталья Островская впервые показала лицо дочери
Телеведущая Наталья Островская. Фото: Instagram/nataliostrovska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середине ноября прошлого года ведущая национального марафона "Єдині новини" от канала "1+1" Наталья Островская родила первенца. Все это время она не показывала лицо маленькой дочери. Но сейчас иправила это.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Островской.

Читайте также:

Дочь телеведущей Натальи Островской

Звездная уроженка Днепра, родившая дочь через три дня после своего 30-летия, показала маленькую Агату. Скорее всего, девочку крестили. На заднем фоне видна женщина с соответствующей косынкой на голове. А одежда дочери Островской похожа на ту, в которой обычно крестят детей.

Телеведущая опубликовала фото дочери и себя в ее возрасте. Островская спросила у подписчиков, похожа ли Агата на нее. На что большинство фолловеров ответили утвердительно.

Наталья Островская и дочь
Наталья Островская в детстве (справа) и ее дочь (слева). Фото: Instagram/nataliostrovska

Впрочем, сама телеведущая отметила, что дочь больше похожа на отца.

"Если посмотреть мои детские фото, то да, действительно, есть сходство: общие черты, глаза. А если, например, сейчас нас втроем увидите, то точно скажете, что на отца похожа", — подытожила Островская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by NATA OSTROVSKA (@nataliostrovska)

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик стал наставником нового музыкального шоу. Также мы рассказывали, что семья шоувумен Маши Ефросининой собралась вместе впервые за год.

дети
соцсети
семья
телевидение
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы