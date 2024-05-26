Звезда телемарафона Наталья Островская впервые показала лицо дочери

Телеведущая Наталья Островская. Фото: Instagram/nataliostrovska

В середине ноября прошлого года ведущая национального марафона "Єдині новини" от канала "1+1" Наталья Островская родила первенца. Все это время она не показывала лицо маленькой дочери. Но сейчас иправила это.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Островской.

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Звездная уроженка Днепра, родившая дочь через три дня после своего 30-летия, показала маленькую Агату. Скорее всего, девочку крестили. На заднем фоне видна женщина с соответствующей косынкой на голове. А одежда дочери Островской похожа на ту, в которой обычно крестят детей.

Телеведущая опубликовала фото дочери и себя в ее возрасте. Островская спросила у подписчиков, похожа ли Агата на нее. На что большинство фолловеров ответили утвердительно.

Наталья Островская в детстве (справа) и ее дочь (слева). Фото: Instagram/nataliostrovska

Впрочем, сама телеведущая отметила, что дочь больше похожа на отца.

"Если посмотреть мои детские фото, то да, действительно, есть сходство: общие черты, глаза. А если, например, сейчас нас втроем увидите, то точно скажете, что на отца похожа", — подытожила Островская.

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