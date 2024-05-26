Звезда телемарафона Наталья Островская впервые показала лицо дочери

Звезда телемарафона, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери
В середине ноября прошлого года ведущая национального марафона "Єдині новини" от канала "1+1" Наталья Островская родила первенца. Все это время она не показывала лицо маленькой дочери. Но сейчас иправила это.
Соответствующая публикация появилась в Instagram Островской.
Дочь телеведущей Натальи Островской
Звездная уроженка Днепра, родившая дочь через три дня после своего 30-летия, показала маленькую Агату. Скорее всего, девочку крестили. На заднем фоне видна женщина с соответствующей косынкой на голове. А одежда дочери Островской похожа на ту, в которой обычно крестят детей.
Телеведущая опубликовала фото дочери и себя в ее возрасте. Островская спросила у подписчиков, похожа ли Агата на нее. На что большинство фолловеров ответили утвердительно.
Впрочем, сама телеведущая отметила, что дочь больше похожа на отца.
"Если посмотреть мои детские фото, то да, действительно, есть сходство: общие черты, глаза. А если, например, сейчас нас втроем увидите, то точно скажете, что на отца похожа", — подытожила Островская.
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