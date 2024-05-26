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Зірка телемарафону, яка нещодавно стала мамою, вперше показала обличчя доньки

26 травня 2024 21:29
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка телемарафону Наталя Островська вперше показала обличчя доньки
Телеведуча Наталя Островська. Фото: Instagram/nataliostrovska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середині листопада минулого року ведуча національного марафону "Єдині новини" від каналу "1+1" Наталя Островська народила первістка. Весь цей час  вона не показувала обличчя маленької донечки. Але зараз виправила це. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Островської. 

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Донька телеведучої Наталії Островської

Зіркова уродженка Дніпра, яка народила доньку за три дні після свого 30-річчя, показала маленьку Аґату. Скоріш за все дівчинку похрестили. На задньому фоні видно жінку з відповідною косинкою на голові. А одяг доньки Островської схожий на той, в якому зазвичай хрестять дітей. 

Телеведуча опублікувала фото доньки та себе в її віці. Островська запитала у підписників, чи схожа Аґата на неї. На що більшість фолловерів відповіли ствердно. 

Наталя Островська та донька
Наталя Островська в дитинстві (праворуч) та її донька (ліворуч). Фото: Instagram/nataliostrovska

Втім сама телеведуча зазначила, що донька більше схожа на батька. 

"Якщо подивитися мої дитячі фото, то так, дійсно, є схожість: спільні риси, очі. А якщо, наприклад, зараз нас втрьох побачите, то точно скажете, що на батька схожа", — підсумувала  Островська. 

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