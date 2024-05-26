Зірка телемарафону Наталя Островська вперше показала обличчя доньки

Телеведуча Наталя Островська. Фото: Instagram/nataliostrovska

В середині листопада минулого року ведуча національного марафону "Єдині новини" від каналу "1+1" Наталя Островська народила первістка. Весь цей час вона не показувала обличчя маленької донечки. Але зараз виправила це.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Островської.

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Зіркова уродженка Дніпра, яка народила доньку за три дні після свого 30-річчя, показала маленьку Аґату. Скоріш за все дівчинку похрестили. На задньому фоні видно жінку з відповідною косинкою на голові. А одяг доньки Островської схожий на той, в якому зазвичай хрестять дітей.

Телеведуча опублікувала фото доньки та себе в її віці. Островська запитала у підписників, чи схожа Аґата на неї. На що більшість фолловерів відповіли ствердно.

Наталя Островська в дитинстві (праворуч) та її донька (ліворуч). Фото: Instagram/nataliostrovska

Втім сама телеведуча зазначила, що донька більше схожа на батька.

"Якщо подивитися мої дитячі фото, то так, дійсно, є схожість: спільні риси, очі. А якщо, наприклад, зараз нас втрьох побачите, то точно скажете, що на батька схожа", — підсумувала Островська.

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