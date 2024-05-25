Дмитро Монатік став тренером нового музичного шоу на телебаченні

Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

Вже цієї осені на телеекрани вийде нове музичне шоу, в якому співакам-початківцям пощастить проявити себе, а декому — розпочати зіркову карʼєру. Одним з зіркових тренерів став співак Дмитро Монатік (MONATIK).

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходитиме нове шоу "Неймовірні дуети".

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Монатік став зірковим тренером нового шоу

У кожному епізоді "Неймовірних дуетів" долю учасників визначатимуть знамениті тренери — видатні українські артисти. Першою виконавців, з якими заспіває дуетом, обирала KOLA. Творці нового шоу оголосили імʼя нового тренера. Саме ним став Дмитро Монатік.

"Як на мене, кастинг — це один із найцікавіших моментів співпраці. Саме тоді відкриваються різні сторони особистості. Я завжди дивлюся в очі учасників та помічаю, наскільки вони горять. Так розумію для себе, як сильно співак чи співачка хоче цього", — прокоментував участь в шоу MONATIK.

Згодом до наставників учасників шоу, KOLA та MONATIK, приєднаються ще кілька зіркових коучів, які дадуть молодим українським виконавцям шанс заспівати на великій сцені.

"Над проєктом "Неймовірні дуети" працює крута команда професіоналів, яка точно знає, які особистості потрібні цьому часу та аудиторії. А я знайду спільну мову з усіма талановитими і трудоголічними", — зазначив Дмитро.

Про нове шоу

"Неймовірні дуети" — це музичне талант-шоу, над створенням якого працює "Новий канал" разом з Friends Production. У проєкті кожен співак-початківець може стати зіркою, не виходячи з дому. Для шоу шукають насамперед авторів і виконавців власних пісень. Талановиті, харизматичні та цілеспрямовані аматори отримають шанс вийти на велику сцену та заспівати дуетом з видатним українським артистом.

Щотижня з тисяч охочих зіркові коучі відбиратимуть двох найкращих під час онлайн-кастингу, після чого запросять їх до Києва й готуватимуть до фіналу. Зокрема, допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номера тощо.

Долю учасників вирішуватимуть зіркові наставники інших епізодів. А переможця "Неймовірних дуетів" оберуть у прямому ефірі фіналу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що титулована режисерка Таня Муіньо зняла кліп на нову пісню MONATIK. Також ми розповідали, чому Дмитра Монатіка зупинили працівники ТЦК в центрі Києва.