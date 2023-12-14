Звезда "Теории большого взрыва" заболела тяжелым недугом

Кейт Микуччи в сериале "Теория взрыва". Фото: стопкадр из сериала

Американская актриса Кейт Микуччи, известная из сериала "Теория большого взрыва", рассказала, что ей диагностировали тяжелую болезнь — рак легких. Звезда находиться в больнице и шокирована своим диагнозом.

О болезни звезда рассказала в TikTok.

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Актриса Кейт Микуччи показала подписчикам свои фото и видео из больницы после того, как ей сделали операцию. Она рассказала, что известие о раке легких шокировало ее. Звезда вела здоровый образ жизни и не курила сигарет.

"Всем привет! Это не TikTok, а Sick Tok. Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких", — заявила Микуччи.

Актрисе сделали плановый анализ крови и он показал воспаление в организме. Врач-рентгенолог заметил на нескольких снимках пятно в легких — так звезда и узнала о раке.

"Это все очень странно, ведь я никогда в жизни не курила сигареты, так что, знаете, это было неожиданно. Но, думаю, такое случается, поэтому самая приятная новость — рак обнаружили на ранней стадии, удалили его, и сейчас все хорошо. Почему я все еще говорю... потому что я под анестезией", — сказала актриса.

Кейт Микуччи в больнице. Фото: instagram.com/katemicucci

В больнице Кейт будет лежать еще несколько недель, однако уже чувствует себя хорошо. Звезда планирует возвращаться к работе, как только это возможно.

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