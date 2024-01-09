Звезда "Венздей" сыграла безумную любовницу учителя в новом фильме

Дженна Ортега в фильме "Фаворитка Миллера". Фото: стоп-кадр тизеру

Актриса Дженна Ортега, ставшая чрезвычайно популярной после роли Венздей, снялась в новом фильме "Фаворитка Миллира". Она стала литературной любовницей своего учителя.

Трейлер вышел в YouTube.

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В фильме талантливая писательница Каира Мир, которую сыграла Дженна Ортега, получила задание от нового учителя Джонатана Миллера, у которого превратилась звезда "Шерлока Холмса" Мартин Фримен.

Тесное общение превращается в заманчивое напряжение между героями. Девушка начинает разрушать жизнь своего преподавателя и действительно ли она в него влюблена или это только игра?

Мартин Фримен и Дженна Ортега в "Фаворитке Миллера". Фото: стоп-кадр фильма.

В Украине фильм выйдет в кинотеатрах 8 февраля.

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