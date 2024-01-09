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Звезда "Венздей" сыграла безумную любовницу учителя в новом фильме

9 января 2024 15:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда "Венздей" сыграла безумную любовницу учителя в новом фильме
Дженна Ортега в фильме "Фаворитка Миллера". Фото: стоп-кадр тизеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Дженна Ортега, ставшая чрезвычайно популярной после роли Венздей, снялась в новом фильме "Фаворитка Миллира". Она стала литературной любовницей своего учителя.

Трейлер вышел в YouTube.

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В фильме талантливая писательница Каира Мир, которую сыграла Дженна Ортега, получила задание от нового учителя Джонатана Миллера, у которого превратилась звезда "Шерлока Холмса" Мартин Фримен.

Тесное общение превращается в заманчивое напряжение между героями. Девушка начинает разрушать жизнь своего преподавателя и действительно ли она в него влюблена или это только игра?

Фильм "Фаворитка Миллера"
Мартин Фримен и Дженна Ортега в "Фаворитке Миллера". Фото: стоп-кадр фильма.

В Украине фильм выйдет в кинотеатрах 8 февраля.

Ранее Дженна Ортега в прозрачном мини зажгла белье на светском мероприятии.

Стало известно, почему все говорят о жутком фильме "Солтберн".

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