Зірка "Венздей" зіграла божевільну коханку вчителя у новому фільмі

Дженна Ортега у фільмі "Фаворитка Міллера". Фото: стоп-кадр тизеру

Акторка Дженна Ортега, яка стала надзвичайно популярною після роллі Венздей, знялась у новому фільмі "Фаворитка Мілліра". Вона стає літературною коханкою свого вчителя.

Трейлер вийшов у YouTube.

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У фільмі талановита письменниця Каіра Світ, яку зіграла Дженна Ортега, отримала завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, у якого перевтілився зірка "Шерлока Холмса" Мартін Фрімен.

Тісне спілкування перетворюється у звабливе напруження між героями. Дівчина починає руйнувати життя свого викладача та чи вправду вона в нього закохана чи це лише гра?

Мартін Фрімен і Дженна Ортега в "Фаворитці Міллера". Фото: стоп-кадр фільму.

В Україні фільм вийде в кінотеатрах 8 лютого.

Раніше Дженна Ортега у прозорому міні засвітила білизну на світському заході.

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