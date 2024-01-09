Зірка "Венздей" зіграла божевільну коханку вчителя у новому фільмі
Акторка Дженна Ортега, яка стала надзвичайно популярною після роллі Венздей, знялась у новому фільмі "Фаворитка Мілліра". Вона стає літературною коханкою свого вчителя.
Трейлер вийшов у YouTube.
Дженна Ортега зіграла ученицю, яка спокушає викладача літератури
У фільмі талановита письменниця Каіра Світ, яку зіграла Дженна Ортега, отримала завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, у якого перевтілився зірка "Шерлока Холмса" Мартін Фрімен.
Тісне спілкування перетворюється у звабливе напруження між героями. Дівчина починає руйнувати життя свого викладача та чи вправду вона в нього закохана чи це лише гра?
В Україні фільм вийде в кінотеатрах 8 лютого.
Раніше Дженна Ортега у прозорому міні засвітила білизну на світському заході.
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