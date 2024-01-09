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Зірка "Венздей" зіграла божевільну коханку вчителя у новому фільмі

9 січня 2024 15:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка "Венздей" зіграла божевільну коханку вчителя у новому фільмі
Дженна Ортега у фільмі "Фаворитка Міллера". Фото: стоп-кадр тизеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Дженна Ортега, яка стала надзвичайно популярною після роллі Венздей, знялась у новому фільмі "Фаворитка Мілліра". Вона стає літературною коханкою свого вчителя.

Трейлер вийшов у YouTube.

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У фільмі талановита письменниця Каіра Світ, яку зіграла Дженна Ортега, отримала завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, у якого перевтілився зірка "Шерлока Холмса" Мартін Фрімен. 

Тісне спілкування перетворюється у звабливе напруження між героями. Дівчина починає руйнувати життя свого викладача та чи вправду вона в нього закохана чи це лише гра?

Фільм "Фаворитка Міллера"
Мартін Фрімен і Дженна Ортега в "Фаворитці Міллера". Фото: стоп-кадр фільму.

В Україні фільм вийде в кінотеатрах 8 лютого.

Раніше Дженна Ортега у прозорому міні засвітила білизну на світському заході.

Стало відомо, чому всі говорять про моторошний фільм "Солтберн".

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