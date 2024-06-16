Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл ожидает рождения первенца

Звезда "Ведьмака" вскоре станет отцом
Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл поделился новостью об ожиданиях малыша. Он скоро станет отцом и уже подготовился к этому событию.
Фотографию выложил в Instagram.
Легендарный "Ведьмак" Генри Кавилл готовится стать отцом
В Международный день отца Генри Кавилл еще раз подтвердил, что он с любимой и по совместительству продюсером Натали Вискузо ждут рождения первенца.
Они рассказывали, что очень счастливы и с нетерпением ожидают рождения малыша. Видно, пара уже даже подготовилась — купила кроватку и все необходимое для ребенка.
"О да..... и с Днем отца, папы. Оказывается, я скоро присоединюсь к вашим святым рядам! Дадите советы? И не волнуйтесь, подушки не будут в кроватке, когда приедет малыш, просто вещи, чтобы он или она могли построить миниатюры Warhammer", — подписал фото актер.
Напомним, мы рассказывали, какой актер сыграет "Ведьмака" в 4 сезоне, ведь Генри Кавилл покинул эту роль. Также режиссеры признались, какой сезон станет последним.
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