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Звезда "Ведьмака" вскоре станет отцом

16 июня 2024 20:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл ожидает рождения первенца
Английский актер Генри Кавилл. Фото: сериал "Ведьмак"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл поделился новостью об ожиданиях малыша. Он скоро станет отцом и уже подготовился к этому событию.

Фотографию выложил в Instagram.

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В Международный день отца Генри Кавилл еще раз подтвердил, что он с любимой и по совместительству продюсером Натали Вискузо ждут рождения первенца.

Они рассказывали, что очень счастливы и с нетерпением ожидают рождения малыша. Видно, пара уже даже подготовилась — купила кроватку и все необходимое для ребенка.

"О да..... и с Днем отца, папы. Оказывается, я скоро присоединюсь к вашим святым рядам! Дадите советы? И не волнуйтесь, подушки не будут в кроватке, когда приедет малыш, просто вещи, чтобы он или она могли построить миниатюры Warhammer", — подписал фото актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

Напомним, мы рассказывали, какой актер сыграет "Ведьмака" в 4 сезоне, ведь Генри Кавилл покинул эту роль. Также режиссеры признались, какой сезон станет последним.

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