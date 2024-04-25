Украинский актер Юрий Фелипенко из сериала "Обещание Богу" вступил в ряды ВСУ

Украинский актер Юрий Фелипенко. Фото: instagram.com/y.felipenko

Украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший в сериале "Обіцянка Богу", мобилизовался. Он отправился на фронт, чтобы защищать Украину.

Как он готовится к бою актер показал в Instagram.

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Звезда сериала "Обіцянка Богу" присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. Он готовится к принесению присяги.

"Новобранцы "Ахиллеса" готовятся к принесению присяги", — написал актер.

Украинский актер Юрий Фелипенко. Фото: instagram.com/y.felipenko

Юрий Фелипенко также занимается активными тренировками, чтобы подготовиться к боевым задачам.

"Утренняя зарядка "ахиллесовцев". Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, ежедневно глядя на нашу организованную группу рекрутов в БпАК "Ахиллес", сами начинают делать упражнения, сначала нас было всего восемь, а сейчас более 20. Эффект избитых окон ", — поделился актер.

Напомним, неожиданно автор YouTube-канала Geek Journal о кино Тайлер Андерсон также мобилизовался. Ранее шоком для украинской и мировой интеллигенции стало решение писателя Сергея Жадана вступить в батальон "Хартия" — Тимоти Снайдер осудил его решение.