Український актор Юрій Феліпенко з серіалу "Обіцянка Богу" вступив до лав ЗСУ

Український актор Юрій Феліпенко. Фото: instagram.com/y.felipenko

Український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався. Він вже вирушив на фронт, щоб захищати Україну.

Як він готується до бою актор показав в Instagram.

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Зірка серіалу "Обіцянка Богу" долучився до батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр. Він нині готується до складання присяги.

"Новобранці "Ахіллесу" готуються до складання присяги", — написав актор.

Український актор Юрій Феліпенко. Фото: instagram.com/y.felipenko

Юрій Феліпенко також займається активними тренуваннями, щоб підготуватися до бойових завдань.

"Ранкова зарядка "ахіллесовців". Дивно, що люди, які зовсім далекі від спорту, щодня дивлячись на нашу організовану групу рекрутів до БпАК "Ахіллес", самі починають робити вправи, спочатку нас було лише вісім, а зараз понад 20. Ефект побитих вікон", — поділився актор.

Нагадаємо, неочікуванно автор YouTube-каналу Geek Journal про кіно Тайлер Андерсон також мобілізувався. Раніше шоком для української і світової інтелегенції стало рішення письменника Сергія Жадана вступити до батальйону "Хартія" — Тімоті Снайдер засудив його рішення.