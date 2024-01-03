Звезда устала — Селена Гомес заявила, что ее новый альбом станет последним
Популярная певица Селена Гомес заявила, что хочет принять паузу в создании музыки. В то же время она хочет посвятить себя актерству.
Об этом пишет издание People.
Новый альбом Селены Гомес может стать последним
31-летняя актриса и певица Селена Гомес поделилась планами на будущее. Сейчас актерство ей больше нравится, чем музыка.
"Я действительно чувствую, что у меня есть еще один альбом, но я, вероятно, выбрала бы актерское мастерство", — сказала Гомес.
Звезда рассказала, что чувствует себя уставшей. Она никогда не хотела быть только певицей. Это было ее хобби, которое внезапно превратилось в постоянную работу.
"Мне захотелось отдохнуть, потому что я устала. Я хотела быть актрисой, я никогда не собиралась быть певицей полный рабочий день, но, очевидно, это хобби превратилось во что-то другое", — призналась Селена.
Звезда не считает себя самой лучшей певицей, ей просто нравится рассказывать истории и сочинять песни.
Сейчас Селена хочет найти дело, на котором она остановилась бы.
Гомес страдала от проблем из-за музыки
Постоянное переутомление звезды повлияло на состояние ее психического здоровья. Девушке пришлось обратиться к специалистам.
"Я пошла в психбольницу и отменила один из своих туров. Я поняла, что я так сильно люблю работать и это отвлекало меня от плохих вещей", — призналась певица.
Ранее Селена Гомес залюбовала нежным фото с новым бойфрендом.
Напомним, что артистка показала страстные поцелуи.
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