Звезда устала — Селена Гомес заявила, что ее новый альбом станет последним

Селена Гомес. Фото: Vogue Japan

Популярная певица Селена Гомес заявила, что хочет принять паузу в создании музыки. В то же время она хочет посвятить себя актерству.

Об этом пишет издание People.

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31-летняя актриса и певица Селена Гомес поделилась планами на будущее. Сейчас актерство ей больше нравится, чем музыка.

"Я действительно чувствую, что у меня есть еще один альбом, но я, вероятно, выбрала бы актерское мастерство", — сказала Гомес.

Звезда рассказала, что чувствует себя уставшей. Она никогда не хотела быть только певицей. Это было ее хобби, которое внезапно превратилось в постоянную работу.

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Мне захотелось отдохнуть, потому что я устала. Я хотела быть актрисой, я никогда не собиралась быть певицей полный рабочий день, но, очевидно, это хобби превратилось во что-то другое", — призналась Селена.

Звезда не считает себя самой лучшей певицей, ей просто нравится рассказывать истории и сочинять песни.

Сейчас Селена хочет найти дело, на котором она остановилась бы.

Гомес страдала от проблем из-за музыки

Постоянное переутомление звезды повлияло на состояние ее психического здоровья. Девушке пришлось обратиться к специалистам.

"Я пошла в психбольницу и отменила один из своих туров. Я поняла, что я так сильно люблю работать и это отвлекало меня от плохих вещей", — призналась певица.

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Ранее Селена Гомес залюбовала нежным фото с новым бойфрендом.

Напомним, что артистка показала страстные поцелуи.