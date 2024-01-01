Селена Гомес замилувала ніжним фото з новим бойфрендом

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес, яка нещодавно підтвердила стосунки з продюсером та автором пісень Бенні Бланко, опублікувала нове спільне фото з коханим. На знімку співачка дивиться в об'єктив камери, коли її бойфренд обіймає її зі спини і ніжно цілує в шию.

Знімком знаменитість поділилася в Instagram.

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Селена шокувала фанатів, раптом почала відкрито говорити про своє особисте життя і ділитися з шанувальниками щасливими моментами з коханим. Співачка справді вважає Бенні особливим.

Співачка Селена Гомес з бойфрендом. Фото: instagram.com/selenagomez/

Інсайдери стверджують, що вона повністю довіряє йому і почувається з ним у безпеці, оскільки він "довів свої наміри" та продемонстрував найкращі моральні якості. Шанувальники Селени поставилися до її вибору досить неоднозначно. Багато хто вважав, що Бенні недостатньо симпатичний і що Гомес варта кращого.

Селена зустрічалася з Джастіном Бібером з 2009 року до початку 2018 року, з The Weeknd у 2017 році та з Ніком Джонасом у 2008 році.

Її також пов’язували з Тейлором Лотнером, Зеддом, Чарлі Путом, Семюелем Кростом і Найлом Гораном.

Нагадаємо, Селена Гомес перестала приховувати роман із зірковим репером.

Раніше Селена Гомес вразила зміною образу.