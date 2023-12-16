Селена Гомес показала пристрасні поцілунки з новим обранцем

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес показала фото зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. На фото пара пристрасно цілується.

Відповідний знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.

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31-річна співачка перестала приховувати свого 35-річного обранця, з яким вже разом пів року. На чорно-білій фотографії видно, як вона лежить на колінах музичного продюсера, коли він нахилився, щоб поцілувати її, а Селена ніжно тримає його голову рукою.

Співачка Селена Гомес з новим обранцем. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Нью-Йорк, мої улюблені моменти з тобою цього тижня", — підписала пост Гомес разом із білим емодзі-сердечком.

Селена шокувала шанувальників, коли минулого тижня розповіла, що останні шість місяців зустрічалася з Бланко. Кілька днів тому Гомес вдруге показала свою каблучку "B". Та прихильники вважають, що вона повинна шукати когось, хто є "багатим, освіченим, зрілим красивим чоловіком, який ставився б до неї з любов’ю та повагою, поділяв би її цінності та життєві цілі".

Гомес сказала, що якщо її шанувальники "справді піклуються про неї", то вони визнають, що вона зараз "найщасливіша".

"Якщо вам байдуже, сміливо говорите все, що хочете. Але я ніколи не дозволю вашим словам керувати моїм життям. Ніколи. Якщо ви не можете прийняти мене як найщасливішу, тоді взагалі не приєднуйтеся до мого життя", — сказала зірка.

Раніше Селену пов'язували з Зейном Маліком і Ендрю Таггартом з The Chainsmokers. Повідомляється, що вона зустрічалася з Ендрю в січні 2023 року, а з Зейном — у березні 2023 року.

Селена зустрічалася з Джастіном Бібером з 2009 року до початку 2018 року, з The Weeknd у 2017 році та з Ніком Джонасом у 2008 році.

Її також пов’язували з Тейлором Лотнером, Зеддом, Чарлі Путом, Семюелем Кростом і Найлом Гораном.

Нагадаємо, "Людина-павук" Том Голланд відверто зізнався, що обожнює найбільше у коханій Зендеї.

Раніше Селена Гомез вразила зміною образу.