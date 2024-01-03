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Зірка втомилась — Селена Гомес заявила, що її новий альбом стане останнім

3 січня 2024 16:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка втомилась — Селена Гомес заявила, що її новий альбом стане останнім
Селена Гомес. Фото: Vogue Japan.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна співачка Селена Гомес заявила, що хоче взяти паузу у створенні музики. Натомість вона хоче присвятити себе акторству.

Про це пише видання People.

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Новий альбом Селени Гомес може стати останнім

31-річна акторка та співачка Селена Гомес поділилася планами на майбутнє. Зараз акторство їй більше подобається, ніж музика.

"Я справді відчуваю, що у мене є ще один альбом, але я, ймовірно, вибрала б акторську майстерність", — сказала Гомес.

Зірка розповіла, що відчуває себе втомленою. Вона ніколи не хотіла бути лише співачкою. Це було її хобі, яке раптово перетворилося на постійну роботу.

Селена Гомес
Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Мені захотілось відпочити, тому що я втомилася. Я хотіла бути актрисою, я ніколи не збиралася бути співачкою повний робочий день, але, очевидно, це хобі перетворилося на щось інше", — зізналась Селена.

Зірка не вважаю себе найкращою співачкою, їй просто подобається розповідати історії і складати пісні.

Зараз Селена хоче знайти справу, на якій би вона зупинилась.

Гомес страждала від проблем через музику

Постійна перевтома зірки вплинула на стан її психічного здоров'я. Дівчині довелось звернутися до спеціалістів.

"Я пішла у психіатричну лікарню і скасувала один зі своїх турів. Я зрозуміла, що я так сильно люблю працювати і це відволікало мене від поганих речей", — зізналась співачка.

Селена Гомес
Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Раніше Селена Гомес замилувала ніжним фото з новим бойфрендом.

Нагадаємо, що артистка показала пристрасні поцілунки.

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