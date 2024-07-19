Татьяны Песик призналась о том, что стала жертвой мошенницы

Украинская актриса Таня Песик. Фото: скриншот YouTube

Украинская актриса Татьяна Песик, хорошо известная зрителям по роли Таньки в сериале "Страна У" и участием в "Женском квартале, поделилась с поклонниками шокирующей историей о том, как ее обманули. Звезда стала жертвой цыганки.

Об этом она рассказала в интервью блогеру Анастасии Кириленко в YouTube.

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Актриса рассказала о том, как готовилась к съемкам со своим коллегой Тарасом Стадницким. Они вдвоем пошли в столичный парк, чтобы вместе поучить текст. В этот момент к ним подошла цыганка, которая убедила ее в том, что может помочь ей решить все ее проблемы.

"Я поверила: "У тебя все плохо в жизни, тебя прокляли, у тебя венец безбрачия. Дай мне гривну и я тебе помогу"", — поделилась Песик.

Актриса повелась на гипноз цыганки и отдала ей почти все средства, которые были в ее кошельке.

"Я позволила ей своими пальцами залезть в мой кошелек. Сделала такой жест передо мной — и денег нет. Она говорит: Не переживай — они к тебе вернутся" и пошла", — добавила она.

Песик призналась, что цыганка забрала у нее почти последние деньги — 1200 гривен. К счастью, после инцидента ей выплатили актерский гонорар, и ей было за что жить. Интересно, что ее коллега так же попал под действие гипноза и не мог ничего сделать в этой ситуации.

Напомним, мы писали о том, что актриса Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем. А также изменила рассказала, как когда-то опозорилась в начале актерской карьеры.