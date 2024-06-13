Акторка Тетяна Песик має проблеми зі шлунком — деталі

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Українська акторка Тетяна Песик, яка добре відома глядачам за роллю Таньки в серіалі "Країна У" та участю у "Жіночому кварталі" пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Зірка довгий час наважувалася на обстеження, яке виявило в неї проблеми зі шлунком.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Акторка зізналася шанувальникам про те, що понад рік відкладала запланований візит до лікаря. Песик необхідно було пройти ендоскопію і зірка дуже боялася цієї процедури.

"Йду робити ендоскопію. Мені так страшно…Я таблетку не можу ковтнути, а шланг – це взагалі немає уявлення. Але цей час мав настати. Майже рік я відтягувала, щоб зробити цю процедуру", — поділилася акторка.

Зірка "Жіночого кварталу" зізналася, що під час огляду в неї тряслися руки і лікарям довелося закривати кабінет, щоб артистка не передумала проходити перевірку організму. Окрім ендоскопії, Песик зробила УЗД та здала загальний аналіз крові.

Спеціалісти виявили в акторки гастрит (ред. — запалення слизової оболонки шлунку) та проблеми із жовчним міхуром.

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"Я це зробила…У мене руки тряслися, вони бачили мій страх в очах, навіть двері зачинили на замок, щоб я не втекла. Дякую лікарю, який мене правильно налаштував. Тепер я знаю, що в мене гастрит і жовч у кишківнику. Зробила ще УЗД і здала кров", — додала вона.

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