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Зірка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

13 червня 2024 13:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Тетяна Песик має проблеми зі шлунком — деталі
Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська акторка Тетяна Песик, яка добре відома глядачам за роллю Таньки в серіалі "Країна У" та участю у "Жіночому кварталі" пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Зірка довгий час наважувалася на обстеження, яке виявило в неї проблеми зі шлунком.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Тетяна Песик про візит до лікаря

Акторка зізналася шанувальникам про те, що понад рік відкладала запланований візит до лікаря. Песик необхідно було пройти ендоскопію і зірка дуже боялася цієї процедури.

"Йду робити ендоскопію. Мені так страшно…Я таблетку не можу ковтнути, а шланг – це взагалі немає уявлення. Але цей час мав настати. Майже рік я відтягувала, щоб зробити цю процедуру", — поділилася акторка.

Зірка "Жіночого кварталу" зізналася, що під час огляду в неї тряслися руки і лікарям довелося закривати кабінет, щоб артистка не передумала проходити перевірку організму. Окрім ендоскопії, Песик зробила УЗД та здала загальний аналіз крові.

Спеціалісти виявили в акторки гастрит (ред. — запалення слизової оболонки шлунку) та проблеми із жовчним міхуром.

Тетяна Песик зізналася про проблеми зі здоров'ям
Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
Песик боїться лікарів
Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"Я це зробила…У мене руки тряслися, вони бачили мій страх в очах, навіть двері зачинили на замок, щоб я не втекла. Дякую лікарю, який мене правильно налаштував. Тепер я знаю, що в мене гастрит і жовч у кишківнику. Зробила ще УЗД і здала кров", — додала вона.

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич страждає через сильний головний біль та скаржиться на погане самопочуття. А також репер Позитив налякав шанувальників світлинами на лікарняному ліжку під крапельницею.

медобстеження
лікарі
українські зірки
"Жіночий квартал"
здоров'я
шлунково-кишковий тракт
актори

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