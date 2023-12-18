Звезда "Женского квартала" отрезала шикарные волосы

Татьяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик сменила имидж. Звезда оставила длинные волосы в прошлом и предстала с короткой стрижкой перед публикой.

Об этом актриса рассказала в своем instagram.

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Юмористка, известная украинцам из выступлений "Женского квартала" и "Лиги смеха", решила сделать обновление имиджа. Она сделала в салоне красоты короткую стрижку и длинную челку.

Татьяна Песик до перемен. Фото: instagram.com/tanet_vip/

До этого у актрисы были длинные и очень здоровые волосы, однако Песик очевидна счастлива, что пошла на путь перемен.

"Как и любая женщина, психую. Очень захотелось перемен...", — прокомментировала свое решение Татьяна.

Что сказали люди

Подписчики звезды быстро отреагировали на смену прически актрисы. Они высказали свое мнение в комментариях под сообщением.

Истеричка, но нравится.

Это же надо было родиться такой идеальной красавицей. Стрижка классная, челка — вообще произведение искусства.

Скоро замуж...

Прекрасной девке — хорошо во всем, как говорится.

Другой человек.

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