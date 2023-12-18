Зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волося
Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик змінила імідж. Зірка залишила довге волосся у минулому і постала з короткою стрижкою перед публікою.
Про це акторка розповіла в своєму instagram.
Тетяна Песик трохи змінила зовнішність
Гумористка, яка відома українцям з виступів "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху", вирішила зробити оновлення іміджу. Вона зробила в салоні краси коротку стрижку та довгий чубчик.
До цього в акторки було більш довге та дуже здорове волосся, проте Песик очевидна щаслива, що пішла на шлях змін.
"Як і будь яка жінка, псіхую. Дуже захотілось змін...", — прокоментувала своє рішення Тетяна.
Що сказали люди
Підписники зірки швидко відреагували на зміну зачіски акторки. Вони висловили свою думку в коментарях під дописом.
- Істєрічка, але личить.
- Це ж треба було народитися такою ідеальною красунею. Стрижка класна, чубок — взагалі витвір мистецтва.
- Скоро заміж...
- Файній дівці — файно в пілці, як то кажуть.
- Інша людина.
Нагадаємо, що "Вечірній Квартал" потролив найодіозніших персонажів 2023 року.
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