Зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волося

Тетяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик змінила імідж. Зірка залишила довге волосся у минулому і постала з короткою стрижкою перед публікою.

Про це акторка розповіла в своєму instagram.

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Гумористка, яка відома українцям з виступів "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху", вирішила зробити оновлення іміджу. Вона зробила в салоні краси коротку стрижку та довгий чубчик.

Тетяна Песик до змін. Фото: instagram.com/tanet_vip/

До цього в акторки було більш довге та дуже здорове волосся, проте Песик очевидна щаслива, що пішла на шлях змін.

"Як і будь яка жінка, псіхую. Дуже захотілось змін...", — прокоментувала своє рішення Тетяна.

Що сказали люди

Підписники зірки швидко відреагували на зміну зачіски акторки. Вони висловили свою думку в коментарях під дописом.

Істєрічка, але личить.

Це ж треба було народитися такою ідеальною красунею. Стрижка класна, чубок — взагалі витвір мистецтва.

Скоро заміж...

Файній дівці — файно в пілці, як то кажуть.

Інша людина.

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