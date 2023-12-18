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Зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волося

18 грудня 2023 09:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волося
Тетяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик змінила імідж. Зірка залишила довге волосся у минулому і постала з короткою стрижкою перед публікою.

Про це акторка розповіла в своєму instagram.

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Гумористка, яка відома українцям з виступів "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху", вирішила зробити оновлення іміджу. Вона зробила в салоні краси коротку стрижку та довгий чубчик. 

Тетяна Песик
Тетяна Песик до змін. Фото: instagram.com/tanet_vip/

До цього в акторки було більш довге та дуже здорове волосся, проте Песик очевидна щаслива, що пішла на шлях змін.

"Як і будь яка жінка, псіхую. Дуже захотілось змін...", — прокоментувала своє рішення Тетяна.

Що сказали люди

Підписники зірки швидко відреагували на зміну зачіски акторки. Вони висловили свою думку в коментарях під дописом.

  • Істєрічка, але личить.
  • Це ж треба було народитися такою ідеальною красунею. Стрижка класна, чубок — взагалі витвір мистецтва.
  • Скоро заміж...
  • Файній дівці — файно в пілці, як то кажуть.
  • Інша людина.

Нагадаємо, що "Вечірній Квартал" потролив найодіозніших персонажів 2023 року.

Раніше ми писали про доньку Ткача, яка вперше спробує себе в ролі акторки.

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