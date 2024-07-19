Звезда Лиги смеха Татьяна Песик вспомнила, как публично опозорилась на съемках

Украинская актриса Татьяна Песик на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса, комик и героиня сериала "Танька и Володька" Татьяна Песик вспомнила одну неприятную ситуацию. Бывшая участница юмористического шоу "Лига смеха" рассказала, как когда-то опозорилась в начале актерской карьеры.

Об этом Татьяна Песик рассказала в интервью блогеру Анастасии Кириленко в YouTube.

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Известная украинская актриса и участница "Женского Квартала" вспомнила одну неприятную ситуацию, которая произошла с ней перед съемками "Країни У". Тогда Татьяна совсем не могла выучить тот текст, который ей дали, хотя она думала, что с легкостью это сделает.

"Вспоминаю, как сегодня... Впервые, когда дали нам сценарий на скетчи "Танька і Володька", у нас был скетч в "Країні У", семь дали скетчей на три страницы. Я такая: "Да я все выучу". Я начинаю читать, а мне не запоминается. Я сижу учу, но не учится. И первый день съемки, я прихожу, и мы снимали кусками, потому что я не могла выучить", — вспоминает Татьяна Песик.

Интервью актрисы Татьяны Песик. Фото: скриншот с YouTube

Актриса вспоминает, какие слова в ее адрес тогда сказал режиссер за то, что она не смогла выучить нужные слова. Тогда Татьяна чувствовала себя неловко, но впоследствии стала заранее к такому готовиться, чтобы снова не опозориться.

"Тогда режиссер мне сказал: "Ты бездарь, как тебя взяли актрисой?" Это меня так попустило, это такой камень в огород. Я думаю, что классно выучу материал, а я стала зажатой. Я себя стала чувствовать г*вном. Мне было очень трудно сниматься сначала, и, чтобы не повторялся этот момент, я начала готовиться заранее", — также добавила украинская актриса.

Татьяна Песик — что о ней известно

Татьяна Песик — это украинская актриса и комик, которая родилась в Тернополе. Она является бывшей участницей команды "VIP Тернополь" развлекательного шоу "Лига смеха", актрисой "Женского Квартала", а также героиней таких сериалов, как:

Танька і Володька

Країна У

Казки У

Одного разу під Полтавою

Актриса Татьяна Песик в Польше. Фото: Instagram Татьяны Песик

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