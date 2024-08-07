Звезда "Звездных войн" Дейзи Ридли страдает от болезни Грейвса.

Актриса Дейзи Ридли в фильме "Звездные войны". Фото: скриншот

Актриса Дейзи Ридли, сыгравшая в фильме "Звездные войны", призналась о редкой болезни. Врачи диагностировали у нее заболевание Грейвса.

Об этом пишет журнал Women's Health.

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Звезда Дейзи Ридли страдает от болезни Грейвса

Актриса Дейзи Ридли поделилась подробностями о своем состоянии. Сначала она объясняла симптомы болезни стрессовой ролью в фильме "Сорока". Однако врачи диагностировали у нее болезнь Грейвса, которая и была причиной раздражительности и усталости.

"О, я просто думала, что раздражаюсь на весь мир. Но оказалось, что все функционирует так быстро, что ты не успеваешь расслабиться", — рассказала актриса.

Дейзи Ридли страдает от болезни Грейвса. Фото: скриншот из "Звездных войн"

Актриса веганка, впрочем, теперь не употребляет и глютен. Это помогает ей лучше себя чувствовать. В свой режим дня добавила также инфракрасные сауны, криотерапию и иглоукалывание, чтобы справляться с симптомами. Особым талисманом стал кусок розового кварца, который девушка носит с собой, чтобы чувствовать спокойствие.

Дейзи Ридли заболела. Фото: скриншот из "Звездных войн"

Болезнь Грейвса — это аутоиммунное заболевание, которое приводит к увеличенному количеству выделения гормонов щитовидной железы, что приводит к таким симптомам, как хроническая усталость, раздражительность, учащенное сердцебиение, тремор рук и потеря веса.

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