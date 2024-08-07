Зірка "Зоряних війн" Дейзі Рідлі страждає від хвороби Грейвса — деталі

Акторка Дейзі Рідлі у фільмі "Зоряні війни". Фото: скриншот

Акторка Дейзі Рідлі, яка зіграла в фільмі "Зоряні війни", зізналась про рідкісну хворобу. Лікарі діагностували у неї захворювання Грейвса.

Про це пише журнал Women’s Health.

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Акторка Дейзі Рідлі поділилась подробицями про свій стан. Спочатку вона пояснювала симптоми хвороби стресовою роллю в фільмі "Сорока". Однак, лікарі діагностували в неї хворобу Грейвса, яка і була причиною дратівливості та втоми.

"О, я просто думала, що дратуюся на весь світ. Але виявилося, що все функціонує так швидко, що ти не встигаєш розслабитися", — розповіла акторка.

Дейзі Рідлі страждає від хвороби Грейвса. Фото: скриншот з "Зоряних війн"

Акторка веганка, втім тепер не вживає і глютен. Це допомагає їй краще себе почувати. У свій режим дня додала також інфрачервоні сауни, кріотерапію та голковколювання, щоб допомогти впоратися з симптомами. Особливим талісманом став шматок рожевого кварцу, який дівчина носить з собою, щоб бути в спокої.

Дейзі Рідлі захворіла. Фото: скриншот з "Зоряних війн"

Хвороба Грейвса — це аутоімунне захворювання, що спричиняє надмірне виділення гормонів щитоподібної залози, що призводить до таких симптомів, як хронічна втома, дратівливість, прискорене серцебиття, тремор рук та втрата ваги.

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