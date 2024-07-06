Звездная ведущая официально вышла замуж за мужа-военного после 18 лет совместной жизни

Ведущая Валентина Хомайко с супругом Андреем Онистратом. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

Ведущая "Сніданок з 1+1" Валентина Хамайко и ее супруг, банкир, а ныне военный Андрей Онистрат поженились. Супруги прожили вместе 18 лет и только сейчас решили официально зарегистрировать брак в одном из Киевских ЗАГСов.

О деталях росписи Валентина рассказала сайту 1+1.

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Валентина Хамайко и Андрей Онистрат расписались в ЗАГСе на Минской, потому что остальные государственные учреждения работали только до 17:00 и Андрей не успевал отдать все документы. На следующее утро их расписали.

Ведущая Валентина Хомайко с супругом Андреем Онистратом и детьми. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

Ведущая Валентина Хомайко с супругом Андреем Онистратом. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

"Когда мы начали только встречаться, и у меня и у Андрея был предыдущий жизненный опыт. Для нас роспись никогда не была важной точкой в жизни. Нам было важнее сформировать гармоничные отношения. Мы настолько много над этим работали, что через 10 лет совместной жизни поняли, что готовы венчаться. У нас уже были дети и глубокие чувства друг к другу", — говорит Валентина.

Но война обострила все моменты. И все, что до этого считалось неважным, теперь приобретало новые смыслы. Потому Валентина и Андрей приняли решение официально расписаться.

"Все решили спонтанно. Даже не думали делать публично. Думали, что можно легко сделать это в "Дії" онлайн. Но, к сожалению, в приложении можно только зарегистрироваться, подать документы, проплатить сборы. Поэтому вечером мы с супругом решили, что завтра в ЗАГСе распишемся, потому что Андрей должен был ехать в командировку на неопределенный срок. Даже старшие дети не смогли быть, потому что им пришлось бы рушить свои планы. Мы с пониманием к этому отнеслись. Потому что дети понимают, что для них жизнь не изменится после нашей росписи. Саломея с иронией сказала что-то такое: "Папа еще дольше с этим решением тянуть не мог?". И мы сами на росписи много смеялись, потому что это все было для нас необычно", — рассказывает ведущая.

Невеста была в белом длинном платье собственного бренда TAIYŌ. Среди присутствующих гостей только родные: родная старшая сестра Ирина, приехавшая с сыновьями из Вены, младшие дети Мирослава и Андрей и родители Андрея Онистрата. На следующий день после росписи супруг Валентины Хамайко уже уехал в командировку.

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