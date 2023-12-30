Звездные амбассадоры UNITED24 поздравили украинцев с праздниками "Щедриком"

Фрагмент видео поздравления. Скриншот: Facebook/

Звездные амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 поздравили украинцев с праздниками. Они выразили свою солидарность со всеми, кто уже второй год встречает Рождество и Новый год в условиях полномасштабной войны.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях UNITED24.

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Амбассадоры UNITED24 поздравили украинцев

Актеры Марк Гэмилл, Кэтрин Винник, Лиев Шрайбер, Миша Коллинз, Марк Стронг, основатель World Central Kitchen Хосе Андрес, теннисистка Элина Свитолина, историк Тимоти Снайдер и режиссер Мишель Азанавичюс зачитали на украинском текст известной во всем мире рождественской песни "Щедрик".

Именно украинский композитор Николай Леонтович написал первую версию "Щедрика" в 1901 году. Сегодня это одна из популярнейших рождественских песен, основанная на древнем украинском фольклоре.

В мире существуют сотни версий исполнения "Щедрика". В частности, в США англоязычная Carol of the Bells является неотъемлемой частью рождественских праздников. Она звучит в культовых комедиях "Один дома" и "Санта-Клаус", франшизе "Гарри Поттер", фильмах "Крепкий орешек-2", "Семейка Адамсов" и многих других известных проектах.

"Щедрик, адаптированный в Америке как Carol of the Bells, является украинской песней о переходе от зимы к весне, о новом году в его традиционном понимании. Это песня надежды и поддержки, а также необычайной красоты", — прокомментировал Тимоти Снайдер.

Напомним, ранее мы писали, что девушка Бонда Ева Грин надела платок из коллекции UNITED24 и OLIZ. Также мы рассказывали, что Барбра Стрейзанд передала реанимобиль в Вышгород.