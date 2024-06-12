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Звездный игрок сборной Англии по футболу разделся в рекламе нижнего белья Ким Кардашьян

12 июня 2024 12:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звездный игрок сборной Англии по футболу разделся в рекламе нижнего белья Ким Кардашьян
Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/skims/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Болельщики Джуда Беллингема были в восторге от новой рекламы футболиста на сайте марки SKIMS. 20-летний игрок "Реала", котрый играет за сборную Англии на Евро-2024, снялся в кампании бренда белья от Ким Кардашьян.

Фотографии Джуда опубликовали на странице бренда в социальной сети.

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В видео, опубликованном в Instagram, Джуда можно увидеть в темно-сером белье и с футбольным мячом. Спортсмен говорит в видео с рекламой: "Я Джуд Беллингем. Все носят SKIMS".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бренд также коментирует: "Джуд Беллингем для SKIMS. В преддверии Евро английский игрок-рекордсмен носит наше мужское белье".

В ролике спортсмен демонстрирует футбольные навыки и подтянутое тело.

 

Беллингем Джуд. Фото: instagram.com/skims/
Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/skims/

 

Беллингем Джуд. Фото: instagram.com/skims/
Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/skims/

 

Беллингем Джуд. Фото: instagram.com/skims/
Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/skims/

 

В сети Ким называли "гением" за подписание контракта со звездой футбола как новым лицом SKIMS.

"Джуд Беллингем для SKIMS. Снова отличный маркетинг!", "Ким — гений", — пишут пользователи.

Полузащитник зарабатывает £220 000 в неделю в "Реале". Ким запустила SKIMS для мужчин в октябре прошлого года, увеличив стоимость своего бренда до 4 миллиардов долларов. Ранее она рекламировала коллекцию с помощью звезд футбола Неймара, Шая Гилгеуса-Александра и защитника НФЛ Ника Бозы.

Напомним, Ким Кардашьян захейтили в сети за наряды в стиле ее дочери.

Ким Кардашьян
зарубежные звезды
Сборная Англии по футболу
футбол

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